Il 12 luglio è la scadenza. L’Università di Medicina di Wrocław ricorda la fine del reclutamento

L’Università di Medicina di Wrocław offre 2.100 posti in dieci campi di studio, compresi studi in inglese in campo medico e odontoiatrico.

Il reclutamento online continua fino al 12 luglio. Il sistema di registrazione dei candidati (IRK) è disponibile sul sito web dell’Office of Graduate Recruitment and Research

Le lezioni cliniche si svolgono negli ospedali di Wrocław e Walbrzych

L’UMW è l’università medica polacca con il punteggio più alto nella prestigiosa lista di Shanghai e nelle classifiche CWUR e THE WUR 2024

Il reclutamento presso l’Università di Medicina di Wroclaw continua fino al 12 luglio

Come racconta Università di Medicina di BreslaviaIl reclutamento per studiare in questa università è ancora in corso. I candidati possono registrarsi elettronicamente tramite il sistema di registrazione dei candidati online (IRK), disponibile sul sito web dell’Ufficio per l’occupazione e gli studi post-laurea.

La registrazione, il completamento dei dati, la selezione del campo di studio, i risultati dell’esame finale e le tasse di iscrizione devono essere completati entro il 12 luglio. Dopo tale data il sistema verrà chiuso e gli esiti occupazionali verranno comunicati secondo le tempistiche previste per ciascun indirizzo di studio.

Per l’anno accademico 2024/2025 Università di Medicina di Breslavia Offre un totale di 2.100 posti, di cui 1.600 a tempo pieno e 500 part-time, in dieci aree: medicina, odontoiatria, farmacia, analisi cliniche, dietetica, infermieristica, ostetricia, servizi medici di emergenza, fisioterapia e sanità pubblica. L’università recluta anche studenti che studiano in inglese nei settori della medicina, medicina e odontoiatria.

A causa del grande interesse per la medicina, l’Università di Medicina di Wrocław ha aperto l’anno scorso una filiale a Wabrzych e lì offre 50 posti di medicina. Le regole di reclutamento sono simili a quelle di Breslavia e i candidati possono iscriversi a questo campo di studio in entrambe le sedi.

L’Università di Medicina di Wrocław occupa una posizione elevata nelle classifiche mondiali

Le lezioni cliniche presso l’Università di Medicina di Breslavia si svolgono presso l’Ospedale Clinico Universitario in ul. Borowska a Wroclaw e all’ospedale specialistico. Dr. Alfred Sokolovsky e l’Ospedale Specializzato di Ostetricia e Ginecologia. Edmund Biernacki in Walbrzych. L’università dispone anche di un centro di simulazione medica all’avanguardia.

Università di Medicina di Breslavia È l’università medica polacca con il punteggio più alto nella prestigiosa lista di Shanghai e al secondo posto nel paese nel campo della medicina clinica e della sanità pubblica. Nella classifica Perspektywy 2023, l’università si è classificata al terzo posto nei settori della medicina e dell’odontoiatria. Inoltre, l’Università di Medicina di Wrocław è salita al primo posto tra le università di medicina in Polonia nella classifica del Center for World University Rankings (CWUR) e ha ottenuto il miglior risultato in Polonia nella categoria clinica e sanitaria in THE WUR 2024 per classificazione delle materie.