Iga Świątek ha incontrato un altro concorrente a Cincinnati. Riuscirà la stella nascente del tennis a tenere il passo del polacco?

Iga Świątek giocherà i quarti di finale dei Campionati WTA a Cincinnati. La sua avversaria in questo turno sarà la giovane russa Mira Andreeva, che negli ottavi di finale ha sconfitto l’italiana Yasmine Paolini con il punteggio di 3:6, 6:3, 6:2.

Venerdì sera Iga Shvetek ha sconfitto l’ucraina Marta Kostyuk 6:2, 6:2 nella finale del torneo 1/8 di Cincinnati. Al-Qutba non ha dato alcuna possibilità al suo avversario e ha concluso l’intera partita in 69 minuti. In precedenza, la medaglia di bronzo parigina aveva sconfitto la francese Varvara Gracheva 6-0, 6-7 (8-10), 6-2.

Meglio la tennista italiana nel match tra Andreeva e Paolini. Dopo due pause ha vinto il primo set con il punteggio di 6:3. I problemi sono arrivati ​​nel secondo set, quando la giocatrice con la testa di serie più alta ha iniziato a commettere molti errori non forzati. La sua giovane rivale ha preso il vento e nell’ottavo gioco ha distrutto la racchetta quinta nella classifica WTA. Alla fine il russo ha vinto il set 6:3 e ha pareggiato il punteggio.

Il terzo game è andato esattamente come voleva Andreeva, che ha rotto il servizio di Paolini due volte nei primi cinque game e poi ha mantenuto il vantaggio fino alla fine dell’incontro. Ha vinto l’ultimo set 6:2. Il 17enne russo ha iniziato sorprendentemente presto a gareggiare ai massimi livelli del tennis. Ad un’età così giovane, ha già vinto il campionato WTA e ha anche raggiunto i quarti di finale dell’Open di Francia.

Nelle settimane precedenti, Andreeva, insieme a Diana Snajder, ha vinto la medaglia d’argento nel doppio ai Giochi Olimpici di Parigi come rappresentante della squadra di atleti individuali neutrali. In finale hanno perso contro Sara Errani e, sì, Yasmine Paolini.

