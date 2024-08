Iga Świątek ha conosciuto la scala degli US Open. La russa è tornata sulla strada delle donne polacche

Sale la febbre in vista dell’ultimo evento del Grande Slam della stagione. Quasi tutti i migliori giocatori si sono recati a New York per prepararsi al meglio a lottare per il preziosissimo trofeo. Coco Gauff difenderà il titolo femminile, mentre Novak Djokovic difenderà quello maschile. Contiamo sulle performance di successo dei nostri attori: Iga Švetek e Hubert Hurkacz. Un concorrente di Raszyn Conosce già il sapore della vittoria a Flushing Meadows. Due anni fa ha sconfitto in finale Ons Jaber.

Proprio come la scorsa stagione, il 23enne è arrivato a New York dopo la semifinale di Cincinnati. Questa volta ha dovuto riconoscere la superiorità di Aryna Sabalenka. Il bielorusso è diventato il candidato principale della competizione. Soprattutto dopo Ha seguito l’esempio e ha vinto in Ohio. Questo è stato il suo primo titolo dagli Australian Open. Ora farà sicuramente tutto ciò che è in suo potere per vincere il suo secondo trofeo del Grande Slam in questa stagione.

Poco prima degli US Open c’è stato un cambiamento importante nella classifica WTA. Un concorrente di Minsk È balzata al secondo posto a spese di Coco Gauff. Grazie a questo potrà affrontare Iga Svetek in finale il prima possibile. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ora polacca, il nostro rappresentante ha partecipato ad un incontro di esibizione di doppio misto insieme a Sebastian Korda. Questo le ha dato un momento per familiarizzare con le condizioni dell’Arthur Ashe Stadium.

Conosciamo il tabellone degli US Open. Iga Świątek ha incontrato il suo primo concorrente

Giovedì, poco dopo le 18:00, ora polacca, è stato sorteggiato il girone degli US Open. Iga Świątek inizierà la competizione lottando contro una qualificata. Nel secondo turno potrebbe esserci una partita tra la giocatrice di Raszyn e Daria Saville. La polacca affronterà nuovamente Mira Andreeva negli ottavi di finale. Nello stesso trimestre sono tra le nostre tenniste, tra le altre: Jessica Pegula e Danielle Collins. Yelena Rybakina, Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko erano tra le leader della classifica femminile. Quest’ultima giocherà al primo turno contro Naomi Osaka. READ Effetti immediati dei cambiamenti nel quadro. Lo abbiamo scoperto noi stessi

Aryna Sabalenka ha detto “buongiorno” a un concorrente delle qualificazioni. Nel secondo turno, potrebbe affrontare la stella di Wimbledon Lulu Sun. Dopo Uno scontro tra la bielorussa e…Magda Linette è possibile. Ma prima la giocatrice del Poznań deve superare Iva Jovic, poi Ekaterina Alexandrova o Viktoria Tomova. Il quartiere di Sabalenka comprendeva, tra gli altri: Kenwen Cheng, Amanda Anisimova, Donna Vekic e Madison Keys. I primi due giocatori si sfideranno all’apertura della competizione di New York. La metà dell’Arena comprendeva Coco Gauff, Barbora Krejkova, Maria Sakkari ed Emma Navarro.

Abbiamo anche appreso della scala delle competizioni maschili. Hubert Hurkacz affronterà prima una partita di qualificazione. Il vincitore dell’incontro con Constant Listian, Jordan Thompson, aspetterà al secondo turno. Il palo era nel quartiere di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato posizionato al centro con Jannik Sinner, mentre Alexander Zverev è stato posizionato nella metà inferiore con Novak Djokovic.

Partite polacche nel primo turno degli US Open

Ega Shafitek – Qualificazioni

Magda Lynette-Iva Jovic

Magdalena Frisch – Bei ricordi

Hubert Hurkacz – Qualificazioni

È possibile che altri due nostri rappresentanti si uniscano a questo gruppo. Oggi Kamil Majchrzak e Max Kasnikowski si sfideranno per la promozione nella classifica principale. Per quest’ultimo si tratta del primo Grande Slam. Entrambi i concorrenti hanno già superato due turni di qualificazione e hanno ancora un ultimo ostacolo da superare. La competizione principale si svolgerà a New York dal 26 agosto all’8 settembre. Le informazioni più importanti sul torneo Possono essere trovati in una scheda speciale sul sito web di Interia.

Il campione in carica Gauff e la medaglia d'oro olimpica Paolini si stanno allenando per gli US Open.

