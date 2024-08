Iga Svetek affronterà Naomi Osaka prima degli US Open. Formazione importante

Świątek non ha avuto un anno facile Sebbene abbia vinto il torneo Roland Garros, al secondo turno ha causato paura a se stessa e ai tifosi durante una partita molto difficile contro Naomi Osaka. Durante i Giochi, ha dovuto affrontare un’arrabbiata Danielle Collins, che ha definito la pole un “falso” e poi non è riuscita ad affrontare Qinwen Zheng nelle semifinali del torneo olimpico. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene: la polacca ha potuto appendere al collo la prima medaglia olimpica della sua carriera.

Iga Świątek non è in buona forma in vista degli US Open?

Il torneo di Cincinnati è stato il primo sul cemento a cui ha partecipato Iga Świątek dopo le Olimpiadi. Sebbene stesse vincendo le partite, c’erano segnali preoccupanti che ci fossero alcuni problemi. Si sono visti nella partita con Varvara Graczowa, dove c’è stato un faticoso tie-break nel secondo set, e nella partita con Sabalenka. La polacca e il suo staff hanno qualcosa a cui pensare prima dei prossimi US Open.

Naomi Osaka si allena per gli US Open. video/Papà/© 2024 Stampa associata

Sicuramente è per questo motivo che hanno deciso di far allenare Świątek in buona compagnia prima del più importante torneo americano. Ha raggiunto un accordo con l'”incubo” del Roland Garros e con la due volte vincitrice degli US Open Naomi Osaka. La giapponese non si è comportata bene ultimamente, ma è riuscita a dimostrare più volte di cosa è capace quando nessuno scommetteva su di lei.

Naomi Osaka si allenerà con Ega Svetek

Sia per Osaka che per Svetek, questo allenamento può essere molto vantaggioso. La giocatrice giapponese ha molta esperienza, ma le mancano le capacità per competere con giocatori di alto livello e Razin vuole tornare ai suoi massimi livelli sui campi in cemento.Tra l’altro non ha avuto la possibilità di giocare. Partecipando ai Giochi Olimpici. READ I giorni di Ten Hag al Manchester United sono contati. Ecco il favorito per sostituire l'olandese

Anche Osaka è considerata un’avversaria scomoda per lei e potrebbe permetterle di correggere gli errori commessi nelle partite di Cincinnati. Gli US Open sono proprio dietro l’angolo. Sono in corso le qualificazioni al torneo e il primo turno inizierà il 26 agosto.

Ti ho guarito, Naomi Osaka/Bertrand Guay/AFP