Ida Nowakowska miała wypadek w Gdańsku. La prossima volta risparmieremo soldi

Ida Nowakowska comunque non lavora alla TV polacca. Na szczęście ma też inne źródła utrzymania, w tym głównie współprace su Instagramie. W social media pozostała zresztą bardzo aktywna.

Questo lavoro era collegato al lavoro di Rodzyny a Trójmieście. Urocze chwile nad morzem miały jednak bardzo nieprzyjemny finalł.

Gdy urlop dobiegł końca, gowiazda wraz z zarziną zamówiła taksówkę, by dojechać na dworzec. Non devi preoccuparti di alcun problema.

Rozemocjonowana Nowakowska è la prima a comunicare con i tifosi. Przekazała, że ​​mieli wypadek!

“Nasz powrót do Warszawy… Jadąc taksówką na dworzec, mieliśmy wypadek…” – napisała w relacji.

Attraverso Chwili, puoi avere tutto ciò che non vuoi, ujawniła wszystkie szczegóły incidente. Quando si tratta di luce, non c’è niente di sbagliato in questo.

“Wszystko szło tak dobrze, naprawdę bardzo dobrze i proszę bardzo, tam za nami samochód został stuknięty “żajcie, proszę, na drodze” – zaapelowała Celebrities.

Siamo molto soddisfatti del nostro lavoro, siamo molto felici e siamo qui per aiutarvi.

Commenta più commenti lenti e commenti veloci “wsparcia i troski”Puoi farlo o interagire tra loro.

Bene, że tak to się skończyło. Na drodze w końcu nigedy nic ne wiadomo.

Guarda questo:

Grande scena con Nowakowskiej pod ich własnym meszkaniem. Questo tipo di lavoro è molto importante

Ida Nowakowska Zdradza Prawdę Relacji Tomaszem Wolnym. Non devi preoccuparti di questo

Chciała mić liczną Rodzinę, e lo sai da Nowakowskiej. Konnik Marzin [POMPONIK EXCLUSIVE]