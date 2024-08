I veterani delle serie Doom, Quake e CoD hanno rivelato un nuovo sparatutto. In Cyberpunk Defect ascolteremo i suoni pesanti della leggenda Mick Gordon

messaggio

16 agosto 2024, alle 21:26

I veterani del settore dell’Empty Studio, fondato di recente, hanno svelato il loro primo progetto. Sarà un gioco sparatutto online chiamato Defect. È interessante notare che la colonna sonora del gioco sarà arricchita dal leggendario Mick Gordon.















Studio di recente costituzione Ciotola vuotache include noti sviluppatori di serie di giochi come morte, terremoto, Call of Duty, terreno di sterminio se Max Payne, Ha rivelato il suo primo progetto. È un gioco sparatutto in prima persona online intitolato difetto.

Lo straordinario primo trailer del gioco è stato pubblicato online (sotto). Inoltre, la sua punizione è apparsa su Steam. Soprattutto, grazie al trailer Viene rivelato che è presente il corso di musica difetto Risponderà Mick Gordonil leggendario compositore noto, tra gli altri, per le sue canzoni electro metal di Doom e Doom Eternal (purtroppo non ascolteremo le sue canzoni nel prossimo The Dark Ages a causa dello scandalo),





Sparatutto a squadre cyberpunk

difetto Il film è ambientato in un mondo cyberpunk distopico in cui l’intelligenza artificiale gestisce una grande città.

La partita sarà incentrata sul gioco di squadra – Sia in modalità PvP che cooperativa.

È interessante notare che i giocatori potranno scegliere quali fazioni rappresentare: dai mercenari ai servizi di polizia alle bande di strada.

Gioca online a difetto Il gioco si svolgerà in una versione 4x4x4x4. Ciò significa che 4 squadre di quattro persone si sfideranno l’una contro l’altra.

I creatori lo promettono Il gioco avrà molti scenari di gioco e opzioni di risoluzione delle battaglie.

Inoltre, “pistole” e gadget futuristici domineranno il titolo.

Al momento non abbiamo dettagli sul possibile periodo di rilascioin cui sarà pubblicato difettooltre a tutte le piattaforme destinate al gioco (è confermato solo il PC). Tuttavia, puoi aggiungere questo titolo alla tua lista dei desideri su Steam oggi.