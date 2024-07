I tifosi del Pogoń Stettino sono arrabbiati per il commento di Jens Gustafsson. “Sta ancora cercando di ingannarci”

Jens Gustafsson ha partecipato alla conferenza stampa prima della partita Corona-Kelce. Il tecnico svedese ha spiegato che non ci sono ancora trasferimenti estivi e ha parlato anche di inserire i giovani in prima squadra. Le parole dell’allenatore hanno chiaramente fatto arrabbiare i tifosi del Pride of Pomerania.

Dopo aver perso la finale della Coppa di Polonia contro il Wisła Kraków, il Pogoń Stettino non è riuscito a salire sul podio nella classifica, il che significa che per la prima volta in tre anni non ci saranno Coppe dei Campioni nel Voivodato della Pomerania Occidentale.

L’amarezza dei tifosi del Pride of Pomerania è esacerbata dal fatto che il club non ha effettuato rinforzi importanti durante la finestra di mercato estiva. Gli unici membri della squadra guidata da Jens Gustafsson sono Krzysztof Kaminski e il quindicenne Kuba Buchniarz.

Durante la conferenza stampa prima della partita di apertura della nuova stagione a livello dell’Ekstraklasa, l’allenatore del Pogoń ha spiegato perché Stettino non è ancora attivo sul mercato.

– E’ troppo presto nella finestra di trasferimento. Dico questo perché non c’è stata molta attività di trasferimento a causa dell’Euro. Ha aggiunto: “Non sappiamo ancora cosa accadrà nelle prossime settimane”.

– Tuttavia, avevo un desiderio. Per dare un’opportunità ai giocatori del Settore giovanile che si sono distinti. Questo vale anche per i prestatari, come Lis e Lukasiak. È fantastico averli di nuovo qui. È stato molto interessante osservare il loro sviluppo. Ha aggiunto: “Abbiamo anche dato l’opportunità di allenarsi a un gruppo di giovani giocatori, e da questo gruppo rimane con noi Maciej Wojciechowski, che ha un enorme potenziale per il futuro”.

Il commento dell’allenatore svedese è stato accolto con grande rabbia dai tifosi di Pogo.

“Il burlone svedese sta ancora cercando di ingannarci”, “In effetti, stiamo comunicando con i giocatori delle nazionali spagnola e francese, “Che sciocchezza”, scrivono su Twitter i sostenitori di Stettino Inoltre, suggeriscono che il suddetto “desiderio” sia presente Il collegamento con l’arrivo dei giocatori I giovani del settore giovanile sono stati imposti a Gustafsson dal presidente del club, Jaroslav Mrozek.

