Sistemi lanciafiamme Siwalka-VM8 Sono lanciarazzi improvvisati a lancio multiplo. Gli ucraini lo usano con successo da circa due anni. Poiché attualmente stanno lanciando un attacco nella regione russa di Kursk, quest’arma sta suscitando molto scalpore. Ebbene, con il suo aiuto gli ucraini potranno eliminare le forze russe molto rapidamente e senza perdite.

Gli effetti sorprendenti dell’azione di quest’arma sono mostrati dal fronte nell’ultimo film. Lì possiamo vedere più guide in azione Lanciamissili non guidati S-8 Calibro 80 mm con testata termobarica. Grazie alle dimensioni e al peso ridotti, questi missili forniscono un’enorme potenza per neutralizzare le forze nemiche e le piccole fortificazioni.