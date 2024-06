A febbraio sono state pubblicate online riprese video che mostravano la distruzione di un carro armato Abrams su un campo di battaglia in Ucraina. È stato forse il primo materiale di questo tipo a mostrare il relitto della USS Abrams in Ucraina.

Gli aerei Abrams sono entrati in uso negli anni ’80, quando i droni non rappresentavano più una minaccia. (…) Al momento non esiste un carro armato “resistente” ai droni. Secondo i dati ORYX, gli ucraini hanno perso circa 800 carri armati e i russi circa 3.000, ha detto al quotidiano britannico William Freer del Geostrategy Council.

In un combattimento diretto, gli Abrams probabilmente distruggerebbero qualsiasi carro armato russo o altro veicolo corazzato. C’erano grandi speranze nei carri armati americani in relazione al contrattacco ucraino contro l’esercito aggressore. Tuttavia, le 31 unità trasferite non costituiscono un’arma efficace in un conflitto armato moderno.