I processori AMD sono molto deboli. La soluzione è aumentare il consumo energetico

A quanto pare, AMD sta cercando di affrettarsi per risolvere il problema che si è creata. I nuovi processori non impressionano con le prestazioni di gioco ed è necessario modificare il TDP.

AMD Si sta preparando per due grandi spettacoli a luglio. È prevista l’immissione sul mercato dei computer portatili dotati dei chip RyzenAI300 E processori Ryzen9000 Per computer desktop. Nel secondo caso, otteniamo quattro modelli diversi: Ryzen 5 9600X, Ryzen79700X E Ryzen99900X IO 9950X.

AMD Ryzen 7 9700X avrà un TDP da 120 W, non da 65 W

Continueranno a utilizzare la presa AMD AM5Ma qui vedremo una nuova architettura AMD Zen5 E litografia a 4 nm di Azienda produttrice di chip di Taiwan. Tuttavia, sembra che, anche se mancano solo poche settimane alla première, I Reds stanno valutando modifiche al capitolato. Ciò si riferisce ad un aumento significativo del consumo energetico rispetto alla pubblicità nativa.

Dovrebbe essere il modello AMD Ryzen 7 9700X Il TDP passa da 65 W a 120 WQuesto è più del modello della generazione precedente: Ryzen 7 7700X con TDP da 105 W. Tuttavia, non è stato rivelato se ciò includerà anche questo Aumenta la velocità del core clock In modalità boost, ma sembra una mossa naturale.

Perché questa decisione? AMD ha prodotto questa birra da sola, dichiarandolo ufficialmente L’AMD Ryzen 9000 non offrirà prestazioni di gioco migliori rispetto al Ryzen 7000X3D. Sia i consumatori che i recensori non hanno reagito bene a queste parole. Tuttavia, un TDP (e forse MHz) aumentato gli consentirebbe di battere il modello AMD Ryzen 7800X3D.

Naturalmente si tratta solo di voci e fughe di notizie e non di informazioni ufficiali. Tuttavia, tali cambiamenti sono del tutto possibili, anche se… I primi lotti di CPU sono già in distribuzione e presso i rivenditori. Questo problema può essere risolto semplicemente aggiornando AGESA come parte del nuovo BIOS. La domanda è: in che modo ciò influirà sulle temperature?

