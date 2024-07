I primi tentativi risalgono agli anni ’80 e solo oggi si è arrivati ​​a una svolta decisiva

Un team di ricercatori dell’Health Science Center dell’Università del Texas a San Antonio descrive una svolta nella ricerca sulla medicina animale. Gli scienziati hanno creato topi con un sistema immunitario umano e un microbioma intestinale unico per l’uomo.

I topi sono serviti da tempo come modelli nella ricerca biomedica. Questi piccoli roditori sono facili da allevare e condividono molte caratteristiche con gli esseri umani, compreso il loro sistema immunitario. Tuttavia, molti geni associati al sistema immunitario sono completamente diversi dai geni umani, il che complica notevolmente la ricerca.

Negli anni ’80, gli scienziati tentarono per la prima volta di modificare i topi in modo che il loro sistema immunitario somigliasse a quello umano. Questi roditori modificati sono stati poi utilizzati per studiare il virus che causa l’AIDS.