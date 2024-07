I polacchi hanno perso l’immunità della popolazione al morbillo. un motivo? Bassi tassi di vaccinazione

L’immunità della popolazione ha ridotto il rischio di un’epidemia di morbillo in Polonia. Purtroppo, come accennato, il numero dei bambini vaccinati nel nostro Paese è diminuito negli ultimi anni, il che si traduce in un aumento del numero dei casi di morbillo. Nel frattempo, le complicazioni possono essere molto gravi.

I progressi della medicina, inclusi vaccini, antibiotici e farmaci antivirali, nonché i miglioramenti delle condizioni igieniche e dei sistemi sanitari, hanno notevolmente ridotto i rischi associati a molte malattie infettive e altro ancora. Fino a poco tempo fa sembrava che il morbillo non rappresentasse più una minaccia per la popolazione. Purtroppo, secondo l’ultimo annuncio dell’UNICEF, la Polonia si è aggiunta ai paesi che hanno perso l’immunità di gregge a causa del virus del morbillo.

Il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa. I bambini sono i più suscettibili alla malattia, ma l’infezione può colpire persone di tutte le età. In particolare chi non è stato vaccinato o non ha avuto la malattia in passato. Nel corso degli anni l’incidenza del morbillo tra i polacchi è diminuita. Hanno contribuito a questo Vaccinazioni obbligatorie e gratuite. Tuttavia, da diversi anni, sempre più genitori hanno deciso di non vaccinare i propri figli contro il morbillo. Ciò sembra avere conseguenze per i polacchi che vivono nel paese.

Nel 2022, circa il 91% delle persone in Polonia ha ricevuto la prima dose del preparato. I bambini, il secondo con il 77% e come riferisce l’UNICEF questo significa questo La Polonia ha perso l’immunità di gregge. Tale immunità potrà essere presa in considerazione una volta superata la soglia del 95%. nutrire. Una diminuzione del numero di vaccinazioni porta ad un aumento dell’incidenza della malattia. Solo nei primi quattro mesi di quest’anno in Polonia è stata registrata 75 casi di morbillo. Il doppio rispetto all’intero 2023.

Nelle comunità in cui esistono lacune immunitarie, il morbillo è spesso la prima malattia a diffondersi, spiega Renata Bem, direttrice generale dell’UNICEF Polonia, nell’ultimo annuncio dell’organizzazione. Per questo motivo è considerato “il segno distintivo di programmi di vaccinazione efficaci”.

– Questo significa l’approccio irresponsabile all’adesione alla vaccinazione A essere a rischio non sono solo i giovani i cui genitori non vogliono vaccinarliMa anche quei bambini che non possono essere vaccinati per motivi di salute – dice Renata Behm.

La tendenza a non vaccinare i bambini non riguarda solo il nostro Paese. Questo fenomeno ha una diffusione globale. Secondo l’UNICEF, il livello di vaccinazione globale non è ancora al livello pre-pandemia e non è cambiato in modo significativo dal 2022. Notizie false e disinformazione relative ai vaccini potrebbero essere responsabili di un simile scenario. Come leggiamo sull’American Journal of Public Health, oltre il 90% dei tweet sulle vaccinazioni pubblicati tra il 2014 e il 2017 provenivano da account dannosi. Alcuni di loro erano gestiti dai cosiddetti troll russi.

Il vaccino contro il morbillo è stato inventato dal Dr. John Enders e colleghi. Nel 1954, Enders e il suo team isolarono per la prima volta il virus del morbillo da un campione prelevato da un bambino malato. Questo lavoro ha consentito la creazione di un vaccino efficace e sicuro che durerà per diversi anni. Nel 1963, il primo preparato ottenne la licenza e cominciò ad essere ampiamente utilizzato. In Polonia la vaccinazione diffusa contro il morbillo è iniziata nel 1975.

I sintomi iniziali del morbillo includono: febbre, tosse, naso che cola e congiuntivite. La malattia è caratterizzata anche da eruzioni cutanee e macchie di Koplik (macchie bianche con bordi rossi all’interno della bocca, spesso sulle guance). Il morbillo può portare a gravi complicazioniSoprattutto nei bambini piccoli e nelle persone con un sistema immunitario debole. I più comuni sono: otite media, diarrea, disidratazione e polmonite. Contrarre il morbillo durante la gravidanza può portare ad aborto spontaneo, parto prematuro o basso peso alla nascita.

fonti: UNICEF Polonia