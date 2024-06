I Paesi Bassi schiacciano il loro concorrente. Sette gol. Non c’è mai stata una simile carneficina nell’Euro

– Abbiamo iniziato molto male, sotto molti aspetti. I nostri avversari avevano molto spazio, non siamo stati aggressivi, non abbiamo pressato. Per molto tempo non abbiamo avuto il controllo della partita e solo allora abbiamo iniziato a giocare un po’ meglio e a creare qualche occasione da gol. Ma alla fine i nostri avversari ci hanno punito, ha detto l’allenatore degli Oranje poco dopo il fischio finale.