I multivitaminici fanno bene a tutto? Gli scienziati hanno studiato il suo effetto sulla mortalità

Gli adulti sani che assumono multivitaminici giornalieri non hanno meno probabilità di morire rispetto a quelli che non li assumono, hanno scritto i ricercatori.

I multivitaminici non prolungano la vita



Pertanto, non esiste alcuna relazione tra l’assunzione di multivitaminici e un ridotto rischio di morte. Studi precedenti hanno mostrato prove contrastanti per questa relazione.

Nell’articolo, gli scienziati descrivono come hanno analizzato i dati di quasi 400.000 persone. Adulti americani sani. Lo studio è durato più di 20 anni e nessuno dei partecipanti aveva una storia medica di cancro o di qualsiasi altra malattia cronica.

– Uno studio a cui hanno partecipato quasi 400.000 persone. Adulti americani generalmente sani seguiti per più di 20 anni non hanno dimostrato che l’assunzione giornaliera di un multivitaminico abbia portato alla morte, hanno riferito i ricercatori. – Al contrario, abbiamo scoperto che l’uso quotidiano di multivitaminici rispetto al non uso era associato a una riduzione del 4%. Alto rischio di morte.

I multivitaminici vengono assunti dagli anziani



Gli autori dello studio spiegano che ciò potrebbe essere dovuto all’età delle persone che assumono multivitaminici, cosa che di solito viene fatta dalle persone anziane.

Si può dire che le persone di età superiore ai 65 anni hanno maggiori probabilità di utilizzare multivitaminici. L’articolo afferma che questo fenomeno può portare a un’associazione non causale perché questi individui hanno un rischio di morte più elevato rispetto ai loro colleghi più sani o più giovani.

I ricercatori hanno adattato la loro analisi per varie variabili, come razza, etnia, istruzione e qualità della dieta.

Notano che il loro studio presenta diverse limitazioni.

“Si tratta di uno studio osservazionale e il confondimento dovuto a fattori scarsamente misurati o non misurati, come l’utilizzo dell’assistenza sanitaria, può influenzare le stime del rischio”, hanno scritto gli autori dello studio.

Il testo è stato pubblicato nell’edizione americana della rivista Newsweek. Titolo, introduzione e abbreviazioni della redazione di Newsweek Polska.