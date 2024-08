I lampioni rendono dure le foglie

Gli alberi di Pechino illuminati di notte dai lampioni sembrano avere foglie più resistenti e meno danneggiati dagli insetti. Ciò potrebbe influire sulla biodiversità, secondo la rivista Frontiers in Plant Science.

Il professor Shuang Zhang dell’Accademia cinese delle scienze ha osservato che l’albero delle perle giapponese (Styphnolobium japonicum) e l’olmo della Pennsylvania (Fraxinus pennsylvanicaa) trovati per le strade di Pechino sembrano essere meno danneggiati dagli insetti rispetto ad altri alberi che crescono in città.

Il team del professore ha studiato (DOI: 10.3389/fpls.2024.1392262) l’effetto della luce artificiale sugli alberi. I ricercatori hanno raccolto circa 5.500 foglie da 180 alberi in 30 siti a Pechino. Alcuni di essi erano illuminati di notte dalla luce arancione delle lanterne al sodio. Altri dormivano di notte in luoghi non illuminati.

Sono stati misurati vari parametri fogliari, tra cui dimensioni, resistenza, contenuto di acqua e livelli di nutrienti. Sono stati inoltre registrati eventuali danni causati dagli insetti.

I risultati sembrano indicare che le foglie subiscono meno danni dagli insetti quando esposte ai lampioni. L’incapacità di mangiare fogliame, secondo gli autori, potrebbe avere un effetto dannoso sulla biodiversità urbana e impedire il flusso di energia attraverso la catena alimentare verso insetti e uccelli.

Nel caso dello scarabeo perla giapponese il tasso di danneggiamento delle foglie è stato del 2,1%. Nelle zone con lampioni e 5,3% nelle zone buie, mentre in Pennsylvania cenere – 2%. vicino ai lampioni e il 4,1% nelle zone buie.

Secondo gli autori, sono necessarie ulteriori ricerche perché il meccanismo che porta alla riduzione dei danni alle foglie non è stato ancora chiarito. Forse una luce più forte rende più facile per i predatori eliminare gli insetti.

Paolo Wernicke