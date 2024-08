I geni dei compagni di classe influenzano il rischio di problemi mentali negli altri

Ai giovani genitori viene spesso giustamente consigliato di scegliere saggiamente i propri amici, affermano gli scienziati della Rutgers University (USA). Il comportamento, le abitudini e il comportamento dei tuoi amici li influenzeranno sicuramente.

Come suggerisce uno studio descritto nell’American Journal of Psychiatry (http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.20230358), questo effetto potrebbe avere una portata più ampia di quanto sembrasse.

I geni di un amico sembrano influenzare il rischio di sviluppare dipendenza da alcol o droghe, depressione e ansia più avanti nella vita.

“La predisposizione genetica dei coetanei allo sviluppo di disturbi di salute mentale e da uso di sostanze può essere collegata al rischio di sviluppare gli stessi disturbi nella prima età adulta”, afferma Jessica Salvatore, autrice principale dello studio.

“Ciò che mostrano i nostri dati sono gli effetti a lungo termine dei fattori genetici sociali”, spiega.

Gli scienziati parlano di genetica sociale: relazioni in cui i geni di una persona influenzano le caratteristiche osservabili di un’altra persona. La ricerca suggerisce che queste relazioni possono includere, tra gli altri: la salute.

Gli autori del nuovo progetto hanno analizzato i dati medici di 1,5 milioni di persone nate in Svezia tra il 1980 e il 1998.

Hanno collegato queste informazioni ai dati sul luogo di residenza e sulle scuole in cui queste persone hanno studiato.

Hanno poi sviluppato modelli per verificare se le predisposizioni genetiche dei coetanei predicono la probabilità di abuso di sostanze, depressione maggiore e disturbi d’ansia in età adulta.

“Anche dopo aver preso in considerazione fattori come la predisposizione genetica di un individuo e i fattori socioeconomici, è emersa una chiara associazione tra la predisposizione genetica di un coetaneo e la probabilità che coloro che li circondano sviluppino un abuso di sostanze o un disturbo mentale.

Questi effetti sono stati più forti per i collegamenti scolastici che per il luogo di residenza. Queste relazioni erano più forti al liceo, tra le persone che si preparavano per campi di studio simili.

Ciò è stato particolarmente evidente nel caso dell’abuso di alcol e droghe.

I ricercatori non sanno davvero come spiegare queste associazioni.

“La spiegazione più ovvia del motivo per cui la predisposizione genetica dei pari è legata al nostro benessere è che la predisposizione genetica degli amici intimi influenza il loro fenotipo, o la probabilità che anche loro siano affetti dalla malattia”, afferma il dottor Salvatore. .

“Tuttavia, nella nostra analisi, abbiamo scoperto che la predisposizione genetica nei coetanei era associata alla probabilità che altri sviluppassero il disturbo anche dopo aver considerato statisticamente se i coetanei fossero affetti o meno dal disturbo”, afferma.

Secondo i ricercatori è chiaro cosa significano i risultati per aiutare le persone a rischio di problemi.

“Se vogliamo gestire meglio questi disagi socialmente costosi, dobbiamo pensare anche agli interventi sui social network. Non è sufficiente pensare ai rischi individuali”, afferma l’esperto.

Questo studio mostra anche che gli effetti delle influenze negative a volte persistono per almeno dieci anni dopo l’inizio della scuola.

“Le influenze genetiche dei coetanei sono di vasta portata”, afferma il dottor Salvatore. (porta)

Marek Matacz

cibo/ajt/