I funzionari hanno rotto Internet. Lavora solo poche ore a settimana

Anche se viviamo nel 21° secolo, in Polonia accadono ancora situazioni davvero strane. Questo è il caso quando si presenta una domanda alla cancelleria del tribunale nazionale.

È l’anno 2024. L’intelligenza artificiale può superare molti test avanzati. Crea grafica difficile da distinguere dalle foto. Lavatrici, frigoriferi e persino macchine per il caffè comunicano con il tuo smartphone tramite Internet. In generale, si stanno facendo progressi incredibili nel mondo della tecnologia.

Allo stesso tempo, è meglio presentare una domanda alla cancelleria del tribunale nazionale solo il martedì e il giovedì, preferibilmente tra le 10:00 e le 12:00. No, questo non è uno scherzo.

Il parigino è vivo per sempre

Lo stato è stato scritto dall’utente Twitter/X con lo pseudonimo @pawelqs. Nel presentare la domanda alla cancelleria del tribunale nazionale (KRS), ha commesso un errore. Ha scritto per chiedere aiuto su questo argomento e ha ricevuto la risposta più strana possibile.

Risulta che esiste un limite alla dimensione dei file che possono essere allegati all’app. Per impostazione predefinita, sono solo 5 MB per i documenti non firmati digitalmente. Se il file è firmato elettronicamente il limite aumenta a 10 MB. Pertanto, il supporto suggerisce di ridurre la risoluzione e la scansione in bianco e nero per ridurre le dimensioni. Ma non è questa la cosa più divertente. La curiosità più grande deve ancora arrivare.

È anche possibile aggiungere file più grandi (fino a 20 MB), ma solo il martedì e il giovedì tra le 10:00 e le 12:00, in questo modo la produttività del sistema aumenterà.

– Ha scritto il dipartimento di supporto di KRS.

@Zaufana3Strona @InfZakladowy Ho un fiore così..

Si è verificato un errore durante la firma delle richieste KRS perché l’allegato è troppo grande 🤷🏻‍♀

Il caso è stato segnalato al supporto.

Risposta del supporto – Mia madre ha posto un limite al nostro utilizzo di Internet e possiamo giocare solo per 2 ore il martedì e il giovedì 🤷🏻 pic.twitter.com/2xMV7EvHd5 -Pawelka (@pawelqs) 19 agosto 2024

Sì, hai letto bene. Due volte a settimana, per 2 ore (4 in totale), la larghezza di banda di KRS viene aumentata ed è possibile unire file più grandi. Non so nemmeno come commentarlo… Di una cosa sono sicuro: nemmeno Bareja sarebbe riuscito a inventarlo. Il Consiglio nazionale della magistratura è subordinato al Ministero della giustizia.

sembra: Il governo si prende cura dei programmatori. Si profila un aumento delle tasse



sembra: E i prezzi dell’elettricità nel 2025? Il governo ha un’idea

Fonte immagine: Shutterstock

Fonte testo: Twitter/X (@pawelqs)