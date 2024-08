I film horror e d’azione potrebbero apparire molto diversi oggi se The Suffering convincesse più persone

messaggio

Il franchise di Suffering è stato creato un’interessante serie horror. Sfortunatamente, la seconda parte non ha soddisfatto le aspettative dei giocatori e dei revisori, causando enormi perdite e distruggendo le speranze per ulteriori sequel. È un peccato, perché sono comunque dei buoni giochi, soprattutto il primo.















Fonte immagine: Surreal/Encore Software Inc. IO





Il 2004 è stato un anno d’oro nella storia dei videogiochi. Poi videro la luce i grandi dell’intrattenimento elettronico, come: GTA: San Andreas, Half-Life 2, Metal Gear Solid 3, Halo 2 se Gran Turismo 4 – Un seguito della famosa e amata serie, che ha venduto milioni di copie ed è diventata immediatamente un classico tra i giocatori. Sul mercato sono apparsi anche diversi nuovi marchi, tra cui The Suffering.

Creato dallo studio Surreal Software e pubblicato da Midway Games Sofferenza È un gioco horror d’azione incentrato sulla lotta contro tutti i tipi di oggetti simili a incubi e occasionali semplici enigmi ambientali. Tuttavia, la trama e l’atmosfera sono ciò che lo rendono uno dei giochi più interessanti dell’era PS2.

Un protagonista forte e silenzioso

Iniziamo il gioco in una prigione, dove le guardie portano il nostro eroe – Turk – nella sua cella nella prigione di Abbott, dove attenderà la pena di morte. Impariamo immediatamente da loro per cosa è stato condannato il nostro eroe. Cioè, ha ucciso la sua famiglia ed è stato trovato privo di sensi sulla scena del crimine. Torque non dice una sola parola durante l’intero gioco, quindi non prova nemmeno a difendersi ed entra obbediente nella cella. Fortunatamente, il gioco non ci fa aspettare molto prima che l’azione abbia luogo, perché dopo un po’ assistiamo a scosse e interruzioni di corrente, e poi sentiamo come i nostri “compagni” della cella vicina vengono brutalmente assassinati da forze sconosciute.. Come apprendiamo rapidamente, i terremoti hanno aperto portali che conducono più in profondità nell’isola, da cui hanno cominciato a fuoriuscire orde di mostri.

Sofferenza. Fonte: GOG, grafica promozionale.

Il gioco inizia con il botto, toccando fin dall’inizio diversi argomenti delicaticome la violenza domestica, e poi non rallenta affatto. Queste decorazioni non sembrano forzate o eccessivamente esposte, ma non sono nemmeno presentate superficialmente. Dato il punto in cui ci troviamo, nessuno si sorprenderebbe se ci imbattessimo in storie del genere – dopo tutto, tutti coloro che erano imprigionati sull’isola di Karnat erano lì per qualche crimine.





Signore, questo orrore è spaventoso?

SofferenzaDopotutto, essendo un film horror, crea l’atmosfera in modo brillante. Fin dall’inizio sentiamo il ruggito dei mostri nascosti nell’oscurità e lo stridore delle lame al posto degli arti. La qualità del suono è di alto livello e a volte può farti rizzare i capelli, anche se otterrai rapidamente un potente arsenale per difenderti dai mostri. Ci sarà spazio anche per qualche salto spaventoso, ma 20 anni dopo la prima, non spaventerà più nessuno. Sebbene il design dei mostri stessi sia molto interessante – È subito chiaro che è stato il risultato di alcune azioni tragiche e di forze del male. Stan Winston, l’uomo responsabile, tra gli altri, degli effetti speciali nei film della serie strano E La cosa.

Sofferenza. Fonte: GOG, grafica promozionale.

Anche le visioni della coppia sono un elemento importante nell’atmosfera della costruzione. È spesso perseguitato dai “fantasmi” della sua famiglia, e ciò che gli dicono dipenderà dalla morale del protagonista, di cui parlerò più avanti. Maria appare inaspettatamente in momenti diversi e spesso fa sì che il tempo rallenti e offuschi l’immagine. Molto spesso ci vengono presentate immagini lampeggianti di scene diverse, a volte mostrano cadaveri mutilati, a volte mostrano cose accadute in passato, come se l’intera isola volesse mostrarci le atrocità accadute lì.

Nel complesso, considerando l’anno in cui è stato rilasciato, è un gioco horror piuttosto buono, come hanno confermato le recensioni al momento del rilascio. Oggi Sofferenza Probabilmente non spaventerà nessuno, ma non ha perso nulla della sua atmosfera.

Cosa sto facendo qui? cosa stai facendo qui?

Fin dall’inizio, infatti, avevamo un obiettivo: fuggire da un’isola piena di mostri. Torque avanza, raccogliendo armi lungo il percorso, risolvendo semplici enigmi ambientali e incontrando ogni tanto altre persone lungo il suo cammino che in qualche modo sono riuscite a sopravvivere. È qui che entra in gioco una delle meccaniche più interessanti del gioco: il sistema morale. Possiamo uccidere istantaneamente le persone che incontriamo, grazie a ciò prenderemo le loro armi e non dovremo preoccuparci di loro. Naturalmente un atto del genere è considerato brutto, cosa di cui la defunta moglie del protagonista ci informa immediatamente e lo rimprovera. Possiamo anche lasciarli soli, il che potrebbe farli morire molto rapidamente, e possiamo finalmente aiutarli. Molto spesso, ciò comporta la difesa dagli attacchi dei mostri e il completamento con essi di parte del livello. Le azioni positive riceveranno lodi dall’anima del marito.

Sofferenza. Fonte: GOG, grafica promozionale.

La morale dell’eroe si riflette nel suo aspetto, perché più azioni malvagie commette, più i suoi vestiti diventeranno sporchi e il suo corpo sarà coperto di cicatrici e ferite.. Torque porta sempre con sé anche la foto della sua famiglia, e anche le conseguenze delle nostre azioni si rifletteranno in essa, poiché diventerà sporca e macchiata di sangue. È un bellissimo dettaglio, che enfatizza l’atmosfera pesante della produzione.





Gameplay, grafica, allucinazioni, tutto qui

E Sofferenza Ci ho giocato per la prima volta molto tempo fa su PS2 e ricordo che mi piaceva davvero il gameplay. All’epoca non mi importavano molte cose, ma so di aver giocato alcune volte perché non era molto lungo. L’essenza del gioco è usare tutte le armi dell’arsenale acquisito, anche se sono pessime anche per il 2004. Abbiamo due armi da mischia, che non useremo quasi mai, una pistola (possiamo anche sparare con due armi contemporaneamente ), un fucile mitragliatore Thompson e un fucile (a mio parere una delle migliori armi da fuoco nei giochi: spara in modo molto emozionante, il suono dei proiettili che cadono risuona nelle tue orecchie molto tempo dopo il combattimento) e il lanciafiamme.

Sofferenza. Fonte: GOG, grafica promozionale.

È stato girato molto bene, anche se nello stesso anno, ad esempio, Emivita 2che ha funzionato molto meglio. Tuttavia, se qualcuno decidesse di rilasciare questo titolo adesso, dovrebbe mostrare un po’ di comprensione. Oltre a sparare, sbloccheremo molto rapidamente anche la nostra forma da “demone”, trasformando Torque in una montagna di muscoli con una lama al posto del braccio. In questa modalità potremo letteralmente fare a pezzi tutti gli avversari in pochi secondi o utilizzare un attacco ad area, e più spesso lo faremo, più effetti otterremo. Bisogna però tenere presente che se non ritorniamo in tempo alla forma umana (quando la barra dell’energia scende a zero), moriremo.

Graficamente Sofferenza Sembra un titolo dell’era PS2. A volte è davvero brutto, a volte è sopportabile, ma di solito è atmosferico. La prigione è claustrofobica e buia e il manicomio assomiglia a ogni manicomio in ogni gioco. La cosa peggiore è l’isola stessa: i luoghi sono piuttosto vuoti e semplici, con forse qualche piccola eccezione. Nel complesso, tornare in gioco dopo tanti anni è stato abbastanza indolore. Anche se è molto breve, come dirò alla fine.

L’uomo prende le decisioni, lo schiavo obbedisce

Come ho accennato prima, durante il gioco potremo prendere decisioni riguardanti il ​​destino di alcuni personaggi. Le voci nella testa di Torque stanno lottando per il dominio e le nostre azioni porteranno alla vittoria di una delle due parti. Durante il gioco, siamo anche perseguitati dalle visioni di tre fantasmi: Dr. Killjoy, Horace e Hermes. Ognuno di loro rappresenta una moralità diversa e cercheranno di condurci sulla loro strada. Allo stesso tempo ascolteremo anche le loro storie, che si adattano perfettamente all’atmosfera del gioco e possono darvi un leggero brivido.

Proprio come le altre storie e approfondimenti che Karnat Island ci regalerà nel corso del gioco. Di conseguenza, vedremo uno dei tre finali disponibili nel gioco e scopriremo la verità su come è morta la famiglia del personaggio principale.. Nell’era PS2 era possibile caricare un gioco salvato della prima parte in modo che le nostre scelte venissero prese in considerazione nel seguito, ma non sono riuscito a trovare informazioni se fosse possibile fare lo stesso su PC.

Come si gioca la sofferenza oggi?

Al momento è meglio acquistare la versione PC sulla piattaforma GOG. Di solito entrambe le parti della serie costano 40,49 PLN ciascuna, ma spesso durante le promozioni è possibile ottenerle a partire da 11 PLN ciascuna. Le versioni PS2 e Xbox sono molto più costose: su eBay e siti di aste simili ho trovato prezzi a partire da circa 60 PLN, ma la situazione è molto dinamica.

Come ho detto prima, la mia avventura in questa parte è stata molto breve. Sfortunatamente, dopo circa un’ora di gioco, si è bloccato insieme all’intero laptop. Il riavvio mi ha fatto perdere i miei salvataggi. Ho deciso di dare un’altra possibilità al gioco, quindi l’ho riavviato, ma si è bloccato di nuovo, quasi nello stesso punto. La differenza era che questa volta il programma dopo il riavvio non voleva più essere eseguito. Ci sono molti post sul forum GOG su questo argomento, dai quali ho imparato diversi modi per “correggere” il problema e sfortunatamente nessuno di loro mi ha aiutato. Tuttavia, molte persone scrivono che “per loro funziona”, quindi penso che valga la pena dargli una possibilità sofferenza.

Il titolo è stato accolto molto calorosamente dai revisori: hanno elogiato il gameplay dinamico e l’atmosfera densa. Pertanto, lo studio ha iniziato rapidamente a produrre un seguito, che purtroppo non ha avuto successo e ha venduto in modo modesto. Questo è stato il motivo principale per nascondere il marchio nel cassetto. Sfortunatamente, forse ora aspetteremo le prossime parti della serie tanto quanto aspettiamo quelle successive Vampiro?





