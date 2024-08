I droni antiaerei ucraini colpiscono ancora

Sempre il 6 luglio sono emersi video di altri due tentativi da parte di droni di avvicinarsi agli elicotteri Mi-8 per il trasporto e il supporto sul campo di battaglia. In un caso, il drone si è avvicinato a un bersaglio volando in avanti da destra, ma la velocità dell’elicottero si è rivelata troppo elevata perché il drone potesse raggiungere il bersaglio. Nel secondo drone l’aereo proveniva direttamente da dietro e dall’alto, ma la velocità del Mi-8 era probabilmente troppo elevata. Il gol è finito molto lontano dalla porta.

Quindi questo è una specie di campo minato fluido. Non esiste documentazione che un elicottero sia stato abbattuto utilizzando questo metodo, anche se a luglio, in due casi separati, un Mi-28 si è schiantato durante una missione anti-drone, presumibilmente per motivi tecnici, e un altro è atterrato mentre evitava un aereo di grandi dimensioni. Droni suicidi a lungo raggio. Ma i piloti russi di solito non sembrano esserne consapevoli durante gli attacchi, poiché non sembrano cercare di evitarlo in alcun modo. A meno che il loro metodo non sia semplicemente quello di aumentare la velocità. In ogni caso, abbiamo a che fare con un altro utilizzo dei droni in questa guerra.