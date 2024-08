I disabili venivano gettati nel profondo. Impara a vivere in appartamenti di formazione [zdjęcia]

08.11.2024, 08:00 Monika Kaczynska/Redazione

Imparano l’indipendenza, la cucina, la pulizia e la spesa. Due associazioni di Toruń – SPOZA e Daj Szansę – stanno implementando il progetto “Alone at Home” rivolto alle persone con disabilità intellettiva.

Si tratta di dare potere alle persone che utilizzano quotidianamente l’aiuto di operatori sanitari, genitori o terapisti. Negli appartamenti di formazione verificano cosa vuol dire vivere in modo indipendente. A questo scopo esistono categorie speciali.

– Abbiamo suddiviso le attività in formazione igienica, passeggiate in città, formazione economica, formazione culinaria e formazione ricreativa – spiega Małgorzata Żuchowska dell’associazione SPOZA. – Nell’ambito di tutte queste attività terapeutiche, i partecipanti al nostro progetto acquisiscono competenze.

– Abbiamo preparato questo progetto in risposta ai bisogni dei giovani che sono pronti ad essere indipendenti, a provare a vivere fuori casa, a vivere il più indipendente possibile, ad apprendere nuove competenze e, dall’altro, a far parte di una piccola comunità per non essere completamente soli – ha detto Janusz Visniewski dell’Associazione Daj Szansę.

Il progetto dura tre anni. I dettagli relativi al reclutamento possono essere trovati sui siti web delle associazioni.

Maggiori informazioni nel rapporto di Monica Kaczeska.