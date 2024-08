I commentatori della TVP hanno annunciato la finale delle partite di pallavolo. eccezione

Dopo una pausa di 48 anni, la squadra di pallavolo polacca ha ottenuto un grande successo e giocherà per la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. Dopo una straordinaria semifinale che rimarrà impressa nella mente degli appassionati di pallavolo per molti anni, la Polonia ha sconfitto gli Stati Uniti 3-2. Nella partita per la medaglia d’oro la squadra di Nikola Grbic affronterà i padroni di casa dell’evento, i francesi, che hanno battuto gli italiani 3-0. – È stata una dimostrazione di forza da parte dei francesi. E la stupidità degli attuali campioni del mondo, gli italiani. L’ultimo avversario dei giocatori di pallavolo polacchi è stato scelto in una partita tra due squadre, una delle quali si dirigeva con sicurezza verso la porta e l’altra stava giocando una delle peggiori partite degli ultimi anni. E in un momento cruciale – ha scritto Jakub Balcerski, giornalista di Sport.pl, dopo la partita.

Si sa già chi commenterà la finale olimpica di pallavolo: Polonia – Francia

Venerdì a Parigi si disputerà la partita per la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici. La squadra americana affronterà l’Italia. Il ritrovo inizierà alle 16. Sabato alle 13 inizierà la finale: Polonia – Francia.

Sappiamo già chi commenterà la lotta per la medaglia d’oro su TVP. Non ci saranno due commentatori, ma forse fino a tre, come al solito.

– La partita sarà commentata non da due, ma da tre commentatori: Jacek Laskowski, Piotr Dybowski e Radoslaw Banas. Laskowski e Dybowski cambieranno dopo ogni set, ma saranno accompagnati da Panas – ex rappresentante della Nazionale – Si legge sul sito di TVP Sport.

La copertura in diretta della partita finale dei Giochi Olimpici: Polonia – Francia sarà disponibile anche su Sport.pl e nell’applicazione mobile Sport.pl LIVE.