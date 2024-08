Hurkacz-Tiafoe online oggi. Copertura in diretta e risultati in tempo reale del tennis di Cincinnati

Il 27enne di Wrocław nel primo turno del torneo negli Stati Uniti ha ricevuto il cosiddetto destino libero. Nella seconda ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka 3:6, 7:6 (7-4), 6:1. L’inizio degli ottavi di finale – contro Flavio Copoli – è stato più tranquillo per il polacco rispetto al suo primo incontro a Cincinnati. Il primo set è stato sotto il suo controllo dall’inizio alla fine, anche se gli è bastato un solo break di servizio per vincere 6-3.

Nel secondo set, Hurkacz ha avuto tre break point nel primo gioco, ma non ne ha utilizzato nessuno, e un attimo dopo anche lui è stato rotto. Non è riuscito a rimediare a questa sconfitta e ha perso 3: 6. A causa della rabbia per la sconfitta nel secondo set, il polacco ha dominato completamente il suo avversario nel terzo set. Lo ha rotto due volte, vincendo con sicurezza le sue partite di servizio. Vittoria 6:1.

Questo è stato il secondo incontro per questi tennisti e la seconda vittoria per il primo giocatore in classifica. Il polacco giocherà in semifinale contro l’americano Frances Tiafoe. Nella competizione diretta tra loro il risultato è 3-3.

