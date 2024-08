Ho visto Dying Light: The Beast in azione: non è uno sparatutto, anche se sembra tale

messaggio

23 agosto 2024, alle 17:36

Techland ha mostrato Dying Light: The Beast durante il gioco nella sala giochi. Ho scoperto che il gameplay sarebbe stato molto diverso da Dying Light 2, anche se l’abbondanza di armi da fuoco non significa che il gioco si trasformerà in uno sparatutto.





















A quanto pare la luce non è ancora morta, perché… Luce morente 2 Presto avrà un grande DLC tutto suo. In effetti, accadrà Luce della morte. E in realtà, nessuna di queste versioni, perché Quello che doveva essere solo un componente aggiuntivo si è trasformato in un prodotto a tutti gli effetti con 18 ore di gioco. Alla Gamescom ho avuto il piacere di visitare lo stand di Techland, nascosto come il nascondiglio del personaggio principale del gioco, e di guardare “The Beast”, poiché questo è il nome del nuovo gioco.

Mostro di Castor Woods

Il mostro Ci ricorda la presenza del personaggio principale del primo gioco, perché sarà lui a controllare nell’espansione. Kyle Crane è tornato, ma è un vero mostroChe contrasse durante i suoi tredici anni di prigionia per mano di uno dei baroni, dove furono condotti su di lui brutali esperimenti.

Insieme a Kyle, ritorna il grande doppiatore dell’originale, Roger Craig Smith, con la sua voce minacciosa, bassa e minacciosa (soprattutto perché ha avuto più di dieci anni per abbassare ulteriormente la voce). Kyle è, per usare un eufemismo, un po’ turbato dal suo passato e sta cercando di dare la caccia ai suoi ultimi aguzzini. Solitario La storia e il dramma in questo breve spettacolo sono ben presentatiQuindi spero segretamente di riuscire almeno a scrivere una storia sulla vendetta e sull’odio nel modo giusto.













Lo spettacolo si è svolto in una stanza piena di luce e tutti i presenti dovevano indossare le cuffie per sentire qualsiasi cosa. Come puoi vedere, la gamescom, contrariamente a quanto sembra, non è un buon posto per provare i giochi. C’è molto rumore, rumore e trambusto qui, come se quindici scuole primarie avessero esaurito la loro ricreazione e le avessero organizzate proprio accanto. Per quanto strano possa sembrare.

Per sentire chiaramente qualcuno a due metri di distanza, servono microfono e cuffie… Ecco perché i ragazzi di Techland dovrebbero essere apprezzati di più, perché erano le poche persone che si preoccupavano di isolarsi almeno un po’ da loro. Questo caos e disarmonia costanti. Ma il caos generale non ha influito in alcun modo sulla ricezione dell’espansione, che, devo ammettere, mi ha lasciato una buona impressione.





in primo luogo, Due anni non sembrano significare molto oggi, perché… Luce morente 2 In un modo o nell’altro, il passare del tempo non è particolarmente evidente. La grafica sul grande schermo è fantastica, soprattutto l’illuminazione, che anche nello “stand” – con il ray tracing attivato – può provocare un assalto inarrestabile di “oh” e “ah”. In Luce della morte Dopotutto, la luce è estremamente importante, a causa della combinazione del ciclo diurno e notturno con il gameplay. E anche se un bel tramonto e la cosiddetta ora d’oro possono fermarci sul nostro cammino, ricorda che tra un istante uscirà l’ultimo raggio e gli zombi usciranno per nutrirsi.





Kyle si ritrova in una nuova meravigliosa area: Castor Woodsche un tempo era un’idilliaca cittadina turistica piena di foreste e parchi (non una città). Sono rimasto colpito dall’architettura del sito, ma ciò che ha attirato la mia attenzione è stato anche il fatto che tra gli edifici c’era più spazio per i veicoli che avremmo guidato. Sì, guida perché Proprio come aggiungere al primo, il successivo, Il mostro Offre anche veicoli.

Nella parte introduttiva del gioco, potremo guidare un camioncino (beh, dopotutto è la fine americana del mondo). Sorprendentemente, il modello di guida sembrava carino e semplice (i non morti erano particolarmente felici di rimbalzare sul cofano) – lo ha ammesso lo sviluppatore che ha condotto la presentazione Uno dei membri del team responsabile della fisica dei veicoli presso Techland lavora da 20 anni su… Raduno Espandi (Ricordi che Techland faceva questo genere di cose?), quindi è difficile trovare un candidato più esperto.

Riprese in una piccola città

Ciò che potrebbe attirare la tua attenzione quando guardi il filmato di gioco disponibile online è: Presenza di armi da fuoco. Questo è infatti dentro Luce morente: il mostro Ci sarà molto, molto di più che in DL2. Dalle pistole ai fucili alle mitragliatrici, Kyle entra in battaglia armato fino ai denti. Tuttavia, i creatori giurano che non stanno cercando di trasformarsi Luce della morte Nello sparatutto – Le armi da mischia sono ancora il fulcro del giocoche semplicemente funziona. Tuttavia, i “popper” saranno un diversivo piacevole, potente ed efficace dal colpire le teste cattive con i picchetti.













L’attrazione aggiuntiva sono ovviamente i poteri dell’eroe stesso. Kyle – esentato dal check-in a casa dopo le 22:00, a differenza dell’eroe di “2” – può vedere attraverso i muri e, in estrema difficoltà, si attiva Modalità bestia. Questo è utile per le battaglie contro i boss (Nella demo era un enorme mostro simile a Hulk), perché invece di graffiare la pancia, le gambe e la schiena del mostro con un coltello, potevamo facilmente prendere un grosso blocco di cemento e lanciarlo al criminale.





Il tutto sembra un’aggiunta ben scritta al gioco. Nonostante ciò Luce morente: il mostro È diventato un gioco a parte, va notato Techland si è ricordato di coloro per cui hanno speso soldi Dying Light 2: Resta umano, edizione definitiva. Se sei uno di loro, ci giocherai Il mostro Gratuito.

Infine, menzionerò una risposta interessante che lo sviluppatore del gioco ha dato quando gli è stato chiesto il perché Il mostro È stato rilasciato anche su console di vecchia generazione. Ha detto che tale decisione è stata presa perché molti giocatori che avevano PS4 e XOne l’hanno acquistata Luce morente 2. Sentiranno semplicemente che qualcuno non si ricorda più di loro. Non ho nulla in contrario: ho visto che la “Bestia” sembra molto, molto bella e non ci sono compromessi.