“Ho servito per 270 anni.” Il primo discorso di questo tipo di Joe Biden

Il discorso di Joe Biden era programmato dopo il discorso di Kamala Harris. Come hanno notato i giornalisti del Washington Post e del New York Times, non è stato potente come il discorso di Harris, e alcune persone hanno iniziato a lasciare la stanza dopo aver ascoltato il vicepresidente, ma prima della fine del discorso di Biden.

Lo stesso Biden ha incentrato il suo intervento sulla campagna di Kamala Harris. “Sarà davvero un ottimo presidente”, ha assicurato ai partecipanti alla riunione. Ha poi fatto riferimento a Donald Trump, criticandolo, tra le altre cose. Per essersi opposto alle leggi approvate dall’amministrazione Biden nello stato attuale.

Biden ha criticato anche il cosiddetto Progetto 2025, un programma preparato dai sostenitori di Trump per i primi mesi del suo mandato. Sia Biden che Harris descrivono l’agenda come estrema e indicativa dell’estremismo del movimento dietro Trump.

Ad un certo punto, Biden ha anche notato la sua età.

“Ho prestato servizio al Senato per 270 anni”, ha scherzato, aggiungendo che quando è stato eletto per la prima volta al Senato all’età di 29 anni, “la gente pensava che fosse troppo giovane”. “E ora pensano che io sia vecchio”, ha aggiunto.

Dietro le quinte della decisione senza precedenti di Joe Biden

Nel frattempo, giovedì, il New York Times ha descritto le scene delle dimissioni di Joe Biden dalla corsa per la rielezione.

Il 20 luglio Joe Biden era convinto di essere il miglior candidato presidenziale del Partito Democratico e che non si sarebbe ritirato dalla corsa per la rielezione. Ma nelle ore successive qualcosa finalmente ha cominciato a cambiare, secondo quanto descrive il New York Times, svelando i retroscena della decisione che ha scosso la politica americana.

– Se decidiamo di farlo, cosa diremo? – Secondo quanto riferito, il presidente ha chiesto ai suoi colleghi quando stava pensando di rinunciare alla lotta per la Casa Bianca.

Molti nel Partito Democratico hanno iniziato a sollecitare Joe Biden a ritirarsi dalla corsa per la rielezione dopo la sua disastrosa performance nel dibattito contro Donald Trump. La discussione ha avuto luogo alla fine di giugno. Nelle tre settimane successive, Biden ha ascoltato numerose richieste per fare spazio ai politici più giovani del suo partito e consentire alle elezioni primarie di scegliere il suo successore alla Casa Bianca. Alla fine, Biden si ritirò dalla corsa presidenziale il 21 luglio.