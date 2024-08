Ho affittato un appartamento ai minatori di criptovaluta. Ho ricevuto una bolletta elettrica enorme

Affittare un appartamento ai minatori di criptovalute non è sempre un buon affare, come ha scoperto a proprie spese un utente di Airbnb. Ora sta avvertendo altri di situazioni simili.

Il mining di criptovaluta implica la risoluzione di compiti matematici complessi utilizzando computer, consentendo la verifica delle transazioni e l’aggiunta di nuovi blocchi alla blockchain. In cambio, i minatori ricevono una ricompensa sotto forma di criptovalute che possono essere vendute con denaro normale. Quindi guadagnare con le criptovalute può essere molto redditizio.

Tuttavia, questo processo richiede un’enorme potenza di calcolo, che si traduce in un elevato consumo di elettricità. Pertanto, alcune persone cercano di ridurre i costi utilizzando illegalmente l’elettricità che non possiedono.

Ho affittato un appartamento ai minatori di criptovaluta

Come descritto da Tom’s Hardware, una casalinga che affitta un appartamento su Airbnb ha descritto la sua insolita storia di aver affittato un posto a minatori di criptovaluta.

All’inizio non era a conoscenza della situazione, ma il problema è diventato chiaro quando ha ricevuto 1.500 dollari in bollette elettriche. Ha quindi deciso di rivedere le registrazioni delle telecamere di sicurezza, dove ha notato che gli ospiti portavano almeno 10 computer fuori casa. Inoltre, ho scoperto che hanno consegnato anche una stazione di ricarica per le auto elettriche.

La donna ha presentato una richiesta ad Airbnb, chiedendo agli affittuari di coprire la bolletta della luce. Fortunatamente, gli ospiti hanno ammesso di aver estratto criptovalute mentre soggiornavano nell’appartamento e presumibilmente hanno guadagnato più di $ 100.000.

Avverte gli altri di situazioni simili

La donna ha aggiunto nuove voci alla sua lista di regole domestiche: “No mining di criptovalute” e “No ricarica di auto elettriche”.

La storia qui presentata vuole essere un avvertimento per altre persone che affittano appartamenti su Airbnb. Resoconti simili compaiono nei commenti sotto il materiale pubblicato, suggerendo che anche altri minatori di criptovaluta utilizzano appartamenti in affitto per questo scopo.

Raccontaci nei commenti cosa ne pensi di un simile divieto. Pensi che il proprietario dell’appartamento abbia il diritto di far rispettare tali regole?