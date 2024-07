Hanno ricostruito la piazza. La temperatura è scesa di 6 gradi

Come abbassare la temperatura in città?

Le città in ebollizione sono un altro risultato

Cambiamento climatico. Ridurre la temperatura nelle città è una delle sfide del 21° secolo. Si può prendere un esempio da

Austriaci.

La ricostruzione è stata completata nel 2022 Parco Esterházy A Vienna. Funziona Cambiamenti verdi Durò quattro anni. Ha richiesto investimenti e qualche disagio per i residenti, ma l’effetto è stato sorprendente.

“Lì sono state installate delle fonti d’acqua, che riducono efficacemente la temperatura ambiente. Il cosiddetto nebulizzatore funziona in modo simile, emettendo una nebbia delicata e fresca. Per attivare il sistema di irrigazione a nebbia d’acqua, è stato necessario smantellare il molo e installare un nuovo drenaggio Oltre a ciò, vengono costruiti degli anelli ombreggiati dove è possibile riposarsi e lì la temperatura si fa sentire Fino a sei gradi in meno Dalle altre strade della città”, si legge sul sito Whitemad.pl.

Un’altra idea per ridurre la temperatura in città è dipingere gli edifici

Rivestimento speciale Riflette la luce. Ciò riduce l’assorbimento di calore da parte degli edifici, contribuendo ad abbassare la temperatura di due gradi. Questa soluzione è stata testata dalle autorità di Singapore.

Fonte: Radio ZET, whitemad.pl