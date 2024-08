Hanno perso due turisti in alto mare. La coppia ha detto addio alle loro vite

Quando Nathan e Kim Meeker di Edmond, Oklahoma (USA) hanno deciso di fare un viaggio charter di tre giorni in barca e tuffarsi nel Golfo del Messico, non avevano idea che per loro sarebbe stato l’inizio di una storia dell’orrore. Erano sposati da 12 anni ed erano subacquei esperti. Tuttavia, nulla li aveva preparati a tali estremi.

Come ha descritto il Daily Mail, l’ultimo giorno del viaggio, la mattina del 24 luglio, forti correnti separarono la coppia da un gruppo di circa una dozzina di persone con cui si stavano immergendo per vedere le barriere coralline artificiali cresciute su ex aree petrolifere. impianti di perforazione. . La corda con cui salivano sulla barca e vi ritornavano scivolò loro di mano.

Una volta in acqua, hanno gonfiato delle “boe segnaletiche di superficie”, progettate per rendere visibili i subacquei a distanza. – Eravamo a circa 150 metri dietro la barca e non ci hanno visto – racconta Nathan Maker al portale. La corrente cominciò a portarli via e presto furono troppo lontani dalla barca per raggiungerla a nuoto.

“Pensavamo entrambi che quando si fosse accorto della nostra assenza, avrebbe chiamato la Guardia Costiera”, ricordano, senza nascondere i loro sentimenti. Tuttavia, ciò non è avvenuto. Passarono le ore e nessun aiuto arrivò.

Nathan, un pompiere in pensione, sapeva quanto fosse importante mantenere la calma. Ha realizzato una corda improvvisata con la sua attrezzatura da sub e l’ha legata attorno a sé e a sua moglie per assicurarsi che le onde non li separassero. Andarono alla deriva sull’acqua in questo modo per le ore successive.

Quando hanno sentito il rumore di un aereo in volo e poi hanno visto un punto scintillante nel cielo, le loro speranze di essere salvate sono state ravvivate. “Eravamo così emozionati, anche se era così lontano”, dice Nathan. Pensavano che fosse solo questione di tempo prima che i soccorritori li notassero. Intanto cominciava a fare buio.

Sono andati alla deriva in acqua aspettando i soccorsi per 36 ore



La coppia ha deciso di provare a nuotare fino alla piattaforma petrolifera di cui hanno visto le luci in lontananza. Non sapevano se ci fossero persone lì, ma erano convinti che lì avrebbero trovato rifugio e un momento di riposo. Poi è arrivata la tempesta.

Nathan e Kim si aggrapparono l’uno all’altro per cavalcare le onde violente. Aprirono la bocca per prendere un po’ di pioggia da bere. All’alba, con il miglioramento del tempo, la piattaforma petrolifera non si vedeva da nessuna parte. Ancora una volta furono lasciati a se stessi e al loro destino. Le loro speranze di salvataggio iniziarono a diminuire.

“Alternavamo frustrazione e panico”, ricorda Kim. Quando uno di loro aveva pensieri oscuri, l’altro cercava di incoraggiarlo e motivarlo a combattere. Con il passare del tempo la coppia iniziò a soffrire di freddo, stanchezza e disidratazione. Quando Nathan inizia ad avere allucinazioni contro il padre morto, la coppia inizia a fare i conti con il fatto che non ne usciranno vivi.

“Nathan ha il diabete e prende farmaci per il cuore, ed entrambi sapevamo che se uno di noi fosse dovuto andare per primo, sarebbe stato lui”, ha detto sua moglie Kim al Daily Mail. E aggiunge: “Quando morì, avrei tagliato la corda che ci legava e lo avrei liberato”. Lei però non aveva intenzione di mantenere la parola data.

– Non volevo vivere senza di lui, e il mio piano era di togliermi l’attrezzatura da sub e annegare con lui, conferma la donna.

“Ho cercato di essere realistico, ma pensavo anche che questa non potesse essere la fine della nostra storia”, aggiunge Nathan. Miracolosamente ciò non accadde.

Cominciarono a dire addio alla vita. All’improvviso sentirono il rumore di un aereo nell’oscurità



Il secondo giorno dopo la mezzanotte, la coppia sentì il rumore di un aereo che volava sopra di loro nell’oscurità. Sembra che sia sempre più vicino. Kim iniziò a puntargli contro la torcia, cercando di inviare un segnale di soccorso. Presto videro una scialuppa di salvataggio della Guardia Costiera dirigersi verso di loro attraverso le onde.

-Abbiamo iniziato ad abbracciarci e baciarci. “Non esagero quando dico che queste persone ci hanno salvato dalla morsa della morte”, dice Nathan.

I soccorritori hanno immediatamente coperto la coppia con delle coperte e hanno dato loro delle bevande elettrolitiche e, una volta raggiunta la terra, i medici li hanno curati. La coppia era così emozionata che non riuscivano a dormire. Si ricordano che tutto ciò che possiamo fare è ringraziarli per il salvataggio.

Al ritorno a casa, Kim e Nathan furono accolti come eroi. “C’erano più di 200 persone nel nostro vialetto che applaudivano e reggevano cartelli di ‘Benvenuti a casa’”, ha detto Nathan al Daily Mail.

Sebbene la coppia sia sopravvissuta senza gravi ferite fisiche, gli effetti psicologici di questa esperienza estremamente difficile si fanno ancora sentire. “Quando chiudiamo gli occhi, torniamo a quei due giorni”, dice Nathan, aggiungendo che lui e sua moglie hanno intenzione di cercare aiuto psicologico.

Sorprendentemente, nonostante le loro esperienze traumatiche, Nathan e Kim Maker non hanno intenzione di rinunciare alle immersioni. Hanno intenzione di andare di nuovo sott’acqua prima o poi. Nel frattempo, l’equipaggio della Guardia Costiera che li ha salvati è previsto che li visiti a Edmond la prossima settimana per celebrare il loro straordinario salvataggio. “Siamo fortunati”, dice Kim Maker, sorridendo mentre abbraccia suo marito.

(Fonte: Daily Mail, New York Post)

