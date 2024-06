Hanno dispiegato forze enormi. I russi vogliono riconquistare un’altra zona [RELACJA NA ŻYWO]

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che questa legge “implica gravi restrizioni per le organizzazioni che copre”: non possono avere uffici, conti bancari o realizzare progetti in Russia, e l’accesso ai loro siti web nella Federazione Russa è limitato.

La Corte ha ritenuto che la legge in questione non definisse con sufficiente precisione gli atti riprovevoli compiuti dalle organizzazioni e definisse in modo vago i motivi che potevano giustificare la concessione loro dello status di organizzazioni indesiderabili. “Queste carenze fanno sì che la legge venga applicata in modo imprevedibile”, ha sottolineato, aggiungendo che essa non protegge da un potere esecutivo quasi illimitato.