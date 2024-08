Ha sposato un milionario di Dubai. Per dare alla luce un bambino, il marito deve soddisfare le sue condizioni

È la moglie di un milionario di Dubai. Dovresti ricevere un “risarcimento di gravidanza” (Instagram)

L’Arabia Saudita Al-Nadak, una donna britannica di 27 anni che vive a Dubai, condivide pubblicamente i suoi pensieri sulla vita come moglie di un milionario e progetta di espandere la sua famiglia. In un video su TikTok, ha parlato dei dettagli di cui ha discusso con suo marito prima che decidessero di avere un figlio.

1. Sposare un milionario

Saudita e Jamal Si sono conosciuti mentre studiavano a DubaiTre anni fa si sono sposati. Da allora, Soudi ha pubblicato regolarmente contenuti sui social media in cui spiega com’è la sua vita negli Emirati Arabi Uniti.

Uno degli argomenti che In modo toccante, c’è un pensiero stereotipato su suo marito e sul loro matrimonio. L’Arabia Saudita conferma che spesso gli viene chiesto se Jamal abbia più mogli. Spiega che negli Emirati Arabi Uniti gli uomini possono sposare fino a quattro mogli, ma nel loro caso si tratta solo di pettegolezzi.

In uno dei suoi video TikTok, ha parlato dei dettagli Ha discusso con suo marito prima che decidessero di avere un figlio. Per Sodi la gravidanza non è solo una sfida fisica, ma è anche un momento che richiede un’adeguata preparazione, sia emotiva che finanziaria.

2. Compensazione del carico

L’Arabia Saudita ha ammesso che una delle sue condizioni “non negoziabili” era l’accettazione Una grande indennità finanziaria per ogni gravidanza. Ha descritto questo come un “giusto compenso” per le difficoltà legate al portare in grembo e alla nascita di un bambino.

Si aspetta questo da suo marito Per ogni bambino riceverà 300.000 PLN. dollaroNel caso dei gemelli: 600mila. Questo denaro è destinato a coprire i costi della terapia, della fisioterapia, dell’allenamento personale e dei massaggi che la aiuteranno a ritrovare rapidamente la forma dopo il parto.

Oltre alla sicurezza finanziaria, l’Arabia Saudita lo conferma Sono previsti anche regali di lussoche accompagna la nascita di un bambino. Parla della necessità di procurarsi un grande anello prima di fondare una famiglia e dei regali di nascita sotto forma di borse firmate e di una nuova auto.

Secondo lei questo è un requisito per confermare il suo nuovo ruolo. Per i sauditi queste aspettative esistono Un’estensione naturale del tuo stile di vitaA cui è abituata e una forma per garantire il suo futuro e il futuro dei suoi figli in futuro.

3. Stile di vita confortevole

Per Soudi è anche importante che, dopo la nascita del figlio, possa concentrarsi sulla maternità senza dover tornare al lavoro. Avevo programmato di non dover mai più lavorareSe non per puro affetto o per carità.

Lei conferma che sarà necessario dopo il parto Aumentare il numero del personale a domiciliocompresa l’assunzione di specialisti nell’assistenza all’infanzia e di un’infermiera notturna, che le consentiranno di prendersi cura di se stessa e di fornire una migliore assistenza al bambino.

L’Arabia Saudita, nonostante sollevi spesso polemiche sulle sue aspettative, è convinta che ogni donna debba avere il diritto di stabilire i propri standard di vita. Per lei pianificare un bambino è un attimo Richiede una comprensione completa tra i partnerPer garantire il massimo livello di comfort e sicurezza a te e al tuo bambino.

