Guerra in Ucraina. La Russia invia droni economici. Servono come esche per la difesa ucraina

Secondo le informazioni fornite da un ufficiale di spionaggio militare ucraino, i russi hanno cominciato ad usare queste armi Droni economici Lanciare attacchi contro l’Ucraina. Ha aggiunto che in questo modo si vuole cercare di identificare le difese aeree e fotografare eventuali danni I droni sono destinati a fungere da esche .

Il funzionario lo ha menzionato in un’intervista a Reuters Questi droni sono realizzati in schiuma e compensato. La Russia lo ha utilizzato in cinque attacchi nelle ultime due o tre settimane, compreso un attacco notturno giovedì.