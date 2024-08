La parte finale della guerra russo-ucraina – l’operazione delle forze armate ucraine (ZSU) nella regione di Kursk – lo conferma L’esercito di Putin opera in una realtà di “coperta corta”. Gli ucraini entrarono in Russia come un gioco da ragazzi, incontrando solo piccole unità scarsamente equipaggiate, la maggior parte delle quali si disperse o si arrese agli aggressori.

Mentre scrivo queste parole, più di una settimana dopo l’inizio dell’operazione Kursk, i russi stanno ancora lottando per radunare le forze in grado di fermare le ZSU e quindi lanciare un contrattacco. Nominalmente, la Grande Armée non ha nessuno (e cosa) da mandare in battaglia sul suo territorio (!), quindi invia reclute “verdi” e “sgranocchia” altre sezioni del fronte, rischiando di indebolire le sue linee.

Qual è allora la storia di questo “capitale umano”?

Ricostruire la prontezza al combattimento

Diamo innanzitutto un’occhiata al potenziale attuale, da entrambe le parti, per avere un quadro più completo della situazione. Entro la metà del 2024 l’esercito della Federazione Russa era armato Un milione e centomila personeDi questi, 570mila hanno preso parte in Ucraina (e indirettamente – per “affrontare” il conflitto dalla Russia – altri 130mila).

ZSU è stato conteggiato in quel momento 600mila soldati. Il fronte (inteso come linea di comunicazione diretta) assorbiva solo una parte di queste forze – a un certo momento 150-180mila. Soldati di entrambi gli eserciti. Il resto riposava, formava riserve, si addestrava e prestava servizio nelle unità di supporto.

Ancora più importante, le situazioni personali sono fluide. Gli eserciti in guerra sono costretti a sostituire costantemente il proprio personale (nella nomenclatura militare questo si chiama ripristino della prontezza al combattimento): le persone muoiono, vengono ferite o vengono temporaneamente escluse dal combattimento a causa delle loro condizioni mentali e dell’usura fisica.

La natura della guerra Quindi preferisce i paesi più popolosisoprattutto nella realtà dei conflitti a lungo termine e ad alta intensità.

Il fatto di bilanciare le capacità quantitative lungo la linea di confine è stato finora sufficiente per la sopravvivenza dell’Ucraina. Il punto qui è che raggiungere un equilibrio a lungo termine sarà una sfida insopportabile, perché la disparità nelle risorse umane per la mobilitazione è cruciale. totale. READ Milano. Hanno cambiato il nome all'aeroporto di Malpensa, cosa che ha fatto arrabbiare gli italiani

Nel 2022, la popolazione dell’Ucraina 41 milioni di personeSecondo i dati disponibili, solo alla fine del 2023 29 milioni di persone. I 12 milioni di persone scomparse sono per la maggior parte rifugiati e residenti nei territori occupati. Pertanto, la base di reclutamento di base è stata esaurita e il rapporto sfavorevole rispetto alle risorse russe è stato esacerbato. Nel febbraio 2022 era 1:3,5 e nel 2023 era 1:5.

Pessime condizioni di salute

Ma ciò costituisce una base per chiedere che le presunte riserve russe non vengano esaurite? Si basa – ed è bene sottolinearlo – soprattutto sull’analogia ancora viva con le capacità dell’Unione Sovietica.

Anche prima dello scoppio di una guerra su vasta scala, il numero degli uomini russi era molto inferiore al numero delle donne russe: per ogni cento donne c’erano meno di 90 uomini. Si tratta di un rapporto molto svantaggioso (in Polonia è 100:96 e non si discosta dalla media dei paesi sviluppati), il che significa praticamente che in Russia vi erano Poco più di 64 milioni di uomini.

Quanti di loro erano adatti all’incarnazione? Secondo il rapporto World Population Prospects 2020 delle Nazioni Unite, ce n’erano nell’Unione 14,25 milioni di uomini in età di servizio militare (18-40 anni). All’epoca, si prevedeva che questo numero scendesse a 11,55 milioni nel 2025 e a 11,23 milioni nel 2030.

Tuttavia, lungo il percorso si verificò una pandemia (uccidendo più di un milione di russi), poi un esodo di massa di potenziali reclute (un altro milione di persone) e enormi perdite sul fronte (oggi stimate in 600-700mila morti e feriti). Ma avevamo anche una procedura amministrativa che prevedeva: Innalzamento di cinque anni dell’età massima per l’assunzioneChe ha aiutato a rimuovere le imperfezioni.

Ma non dimentichiamolo Pessime condizioni di salute Società russa. Questo è un argomento per un testo a parte, ma a questo scopo è sufficiente scrivere che l’aspettativa di vita media di un uomo russo è oggi 64 lata – Una dozzina circa in meno rispetto ai paesi sviluppati. Naturalmente, i giovani combattono, ma la media è una conseguenza delle condizioni in cui vivono i più giovani: molti di loro semplicemente non sono adatti all’esercito. READ La misteriosa morte della guardia del corpo di Lukashenka. È morto dopo aver visitato la Russia. Media: È stato scoperto del veleno nel suo corpo Notizie da tutto il mondo

Secondo dati non ufficiali, nonostante gli standard bassi, fino a Un terzo delle potenziali reclute viene rifiutato Per motivi di salute.

Inoltre, il bacino multimilionario di potenziali soldati corrisponde strettamente al bacino di persone in età lavorativa. L’economia russa lo è Inefficacein molti campi ObsoletoTuttavia, dipende ancora dall’industria e dai servizi che richiedono manodopera qualificata.

L’economia dell’URSS nel 1941 – nonostante la precedente industrializzazione intensiva – Dipendeva dall’agricolturaSoffriva di un enorme problema nascosto di disoccupazione.

Considerata la realtà dell’eccesso di offerta di manodopera, la mobilitazione di massa dei contadini delle fattorie collettive non ha influito sull’efficienza della produzione agricola e dell’economia nel suo complesso. Allo stesso tempo, la Russia dispone di risorse non ancora sfruttate Non c’è moltoQuindi non può continuare a reclutare nuove generazioni di uomini nell’esercito all’infinito.

(Non proprio) Conclusioni tristi

Per la cronaca, diamo un’occhiata a come appare dall’altra parte.

Quando iniziò l’invasione, subentrarono uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni Prevenire l’uscita dal Paese. Ci sono state eccezioni (ad esempio, per i genitori di tre bambini) e si sono verificate partenze illegali, ma i quattro quinti dei rifugiati erano donne, bambini e anziani. Il governo di Kiev non pubblica dati sull’età e sulla composizione per genere della sua popolazione. Tuttavia, l’ipotesi che gli uomini siano sovrarappresentati nella comunità di 29 milioni di persone suona vera.

Ciò è confermato dai risultati della registrazione obbligatoria dei coscritti recentemente condotta – e si scopre che lo è ancora di più Tre milioni di uomini in età militareNon ancora incluso nella confezione. Quindi c’è ancora qualcuno per cui vale la pena lottare, senza ricorrere alla misura drastica di reclutare più donne, bambini e anziani. READ Tenerife. Conferma i servizi. Il corpo del giovane è quello del diciannovenne Jay Slater

Ma per quanto tempo? Nell’autunno del 2023, le perdite ucraine hanno raggiunto ca 20mila al mese – Morti e feriti e per vari motivi incapaci di combattere. Nel novembre 2023, la Russia ha raggiunto il migliaio di morti e feriti al giorno. Pertanto, sono rimasti più alti di quelli ucraini, una tendenza osservata dall’inizio della guerra totale.

Nella primavera del 2024, le perdite ucraine Hanno cominciato a diminuire e oggi restano al livello di 250-300 eliminati dai combattimenti. Quelli russi sono leggermente aumentati. Il rapporto di un ucraino ogni tre (o anche quattro) russi uccisi e feriti rimane sfavorevole per l’Ucraina.

Tuttavia, le desolanti conclusioni tratte dal confronto del potenziale della popolazione non devono essere vincolanti. La chiave demografica non è la risposta alla domanda su chi vincerà in una guerra a lungo termine. Il Vietnam è dieci volte più piccolo Alla fine gli Stati Uniti furono sconfitti A metà degli anni ’70, le forze della coalizione occidentale – nominalmente la metà delle loro dimensioni – li schiacciarono Saddam Hussein Durante Desert Storm II nel 2003.

Il piccolo Afghanistan ha umiliato l’immenso impero sovietico negli anni ’80, e la Germania nazista, con i suoi 70 milioni di abitanti, ha occupato in due anni gran parte dell’Europa, con una popolazione di 150 milioni di abitanti (tutti conosciamo il finale, ma supponiamo che questa storia termina) nella primavera del 1941).

Già da questi esempi possiamo vedere che ci sono variabili più importanti. A parte la “massa demografica”, ciò che conta Vantaggio tecnologico, organizzativo e progettuale (intesa come volontà di lottare) Base industriale O finalmente Alleati potentiche non devono essere direttamente coinvolti nelle operazioni militari per avere un’influenza significativa o addirittura decisiva su di esse.