Grbić sorprende Krzysztof Ignaczak. La decisione più importante avrebbe potuto essere diversa

Damian Goleb, Interia: Di recente è stato suonato un altro memoriale di Hubert-Jerzy Wagner. Celebriamo i campioni olimpici del 1976, ma stiamo ancora aspettando un’altra medaglia olimpica per la Polonia. Sono stato alle Olimpiadi tre volte. Di cosa avevi bisogno per salire sul podio?

Krzysztof Ignaczak, campione del mondo 2014, è tre volte olimpionico: Probabilmente siamo stati più vicini a Pechino, dove abbiamo perso 3-2 contro l’Italia nei quarti di finale. Avevamo già un piede in campo. Nel 2012 siamo andati alle Olimpiadi come una squadra superbamente preparata, dopo aver vinto l’oro nella World League. Penso che alla fine ci sia mancata la forza fisica. La testa vuole e può, ma il corpo no. In. Alle 9 abbiamo giocato contro l’Australia, il che ci ha privato della possibilità di giocare contro un avversario teoricamente più debole. Dopo la sconfitta contro l’Australia, siamo finiti nella posizione che ci ha regalato la Russia nei quarti di finale, non i tedeschi, con i quali vincevamo sempre. Abbiamo battuto i russi, loro hanno vinto la medaglia d’oro e, come si è scoperto, è stato a causa del doping. Penso che quattro giocatori siano stati catturati e sospetto che stessero tutti “intrufolandosi” lì dentro. Ma questa ormai è storia.

I quarti di finale sono solo una partita. Quando si affronta un avversario alla pari, non esiste un favorito. I francesi erano già gremiti alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Sono andato lì come redattore di TVP e ho visto una squadra che ha avuto una seconda vita, ha messo tutto in gioco e ha giocato una grande partita contro la Polonia nei quarti di finale. I francesi vinsero la medaglia d’oro che in realtà apparteneva alla squadra polacca. Cosa mancava? È difficile da dire. Fitness a Londra, un po’ di fortuna a Pechino. Ad Atene eravamo una squadra nuova che andava alle Olimpiadi per imparare. Altri due tornei, più Tokyo: le squadre erano già andate lì pronte per vincere. READ Il Barcellona perde un candidato di alto profilo. Un famoso allenatore dice "no"

Considerando lo stato di forma della nazionale polacca al Wagner Memorial, possiamo essere ottimisti? O forse ci sono preoccupazioni?

– Non preoccuparti, sono sempre ottimista. Non voglio che i nostri giocatori di pallavolo siano nella migliore forma possibile. Infatti, il nostro torneo non inizierà prima del 31 luglio. Il 27 luglio giocheremo contro l’Egitto, che probabilmente farà solo da sfondo a tutte le squadre del nostro girone. Quindi sarà una bella introduzione alla conoscenza della sala.

Il torneo inizierà nuovamente alle 9 con la partita contro il Brasile. Spero che andremo a Parigi con una squadra abbastanza esperta da poter far fronte ai giocatori di pallavolo.

Il formato del torneo è cambiato. Ci sono quattro giorni di pausa tra una partita e l’altra, un tempo lungo. Sono passati due giorni ormai. Dovrai essere paziente e non è facile. Lo stress che deriva dall’attesa del prossimo incontro è estremamente stressante. Spero che l’esperienza dei giocatori che hanno già partecipato ai Giochi Olimpici possa aiutare i giovani che si presenteranno lì per la prima volta. Spero che lasceremo il gruppo in una buona posizione. Questo è importante perché il sistema dimostra comunque che dal secondo o dal terzo posto si può trovare un imprenditore che potrebbe rappresentare ancora una volta una barriera invalicabile nei quarti di finale.

Questa è stata la scelta più difficile per Grbic. “Ha ritardato un po’ questa decisione.”

L’allenatore Nikola Grbic La decisione finale sulla formazione del torneo è stata rinviata per molto tempo . Bartosz Coric ha ammesso apertamente di essere stanco e Kamil Semenyuk ha descritto che era già mentalmente alla fine delle sue forze. Nel corso della tua carriera hai gareggiato spesso, fino alla fine, con Piotr Jasek per un posto in squadra. Potrebbe questa tensione aggiunta disturbare in qualche modo l’atmosfera della squadra? READ Grażyna Torbicka commenta la partita di Iga Świątek. E come! Che parole?

– Non disturbarlo. Ma tanta incertezza: “Devo andare o no?” – Per alcuni è stimolante, mentre per altri deve fermarsi ad un certo punto. Penso che l’allenatore Grbic abbia ritardato un po’ questa decisione. Forse dovrebbe prendere una decisione dopo la finale di UEFA Nations League. Ma non mi sorprende, non aveva proprio un compito facile. Il fatto che Bartosz Bednorz non sia partito non è stata certamente una decisione facile per l’allenatore e ha dovuto pensarci. Da qui il lungo periodo di attesa e ha dovuto valutare tutti i pro e i contro. Dovrei prendere Bartek o Bartłomiej Bołądź? Mi dispiace per l’allenatore.

Per noi sarebbe più facile se ci fossero 14 giocatori. Non ci saranno problemi con la situazione del libero e possibile infortunio per Pawel Zatorski. Da questo punto di vista pensavo più che Jakub Popiwczak sarebbe stato il 13° concorrente, perché Paweł ha avuto problemi di salute durante la stagione.

Tuttavia, tutti dissero che sarebbero andati cinque ricevitori. Abbiamo comunque visto le prestazioni di Partek Bouldz e Lukas Kaczmarek. Penso quindi che sia stata una decisione dell’allenatore quella di appoggiare il terzo attaccante. Bołądź ha giocato alla grande. Ingaggiandolo per giocare, l’allenatore si è dato la zappa sui piedi, perché non si può sparare a un ragazzo che gioca bene. Ma anche Bartosz Bednorz era bellissimo. Spero che queste decisioni non impediscano all’allenatore di sognare di notte. Dobbiamo fidarci di lui, era in allenamento e ha preso la decisione. Inoltre Bartek Bednorz ha detto di sostenere la squadra e di comprendere la scelta dell’allenatore. È decisamente triste, è uno sportivo ed è ferito dal fatto che non andrà alle Olimpiadi. Ma spero che possa passare alla fase successiva. READ 5-0 con l'Olanda! I giocatori di pallavolo polacchi hanno iniziato bene la stagione della nazionale

In primavera, durante l’inaugurazione della targa commemorativa della squadra “d’oro” di Wagner nella sala Urania di Olsztyn, è stato pronunciato lo slogan “Noi lottiamo per l’oro”. Ogni medaglia, non solo l’oro, è considerata un successo per la squadra attuale?

– Sono tante le squadre che aspirano al podio. Abbiamo tre serie di medaglie e le squadre aspiranti hanno un minimo di sei serie. Abbiamo polacchi, italiani, brasiliani, americani, giapponesi e sloveni. Inoltre, i francesi hanno giocato in casa e hanno vinto la Nations League: questa è la settima squadra. Penso che sarà l’atteggiamento fisico e la preparazione durante l’evento stesso a deciderlo. E anzi i quarti di finale. Mi viene da ridere che alle Olimpiadi si giocheranno tre partite: i quarti di finale, le semifinali e la finale.

Intervista condotta da Damian Goleb

