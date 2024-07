Grande emozione nella partita Polonia-Italia

PAP / Marcin Gadomski / Jakub Andrzejewski



MB

17 luglio 2024, 21:23





Mercoledì la nazionale polacca è arrivata ai quarti di finale del Campionato Europeo Under 20 con una vittoria per 74:63. Sappiamo già quale sarà il loro prossimo avversario.

La nazionale polacca Under 20 è passata dal terzo posto alla fase a eliminazione diretta del Campionato Europeo Under 20 di quest’anno. Nel girone ha dovuto concedere la superiorità di squadre come Serbia e Francia. Era più della Grecia.

Mercoledì (17 luglio), i biancorossi hanno affrontato una sfida più dura affrontando l’Italia, considerata favorita.

Il primo quarto non è andato come previsto per gli uomini di Arkadiusz Miłoszewski. Ma poi hanno raggiunto i rivali e hanno fugato ogni dubbio nel secondo tempo.

I migliori marcatori della nazionale polacca sono stati principalmente Maksymilian Wilczek (18), Krzysztof Kempa (18), Jakub Szumert (9) e Anthony Wrzeszcz (9). La squadra di Paolo Calpiati si è affidata soprattutto alle prestazioni di Filippo Gallo (15) e Leonardo Fajian (13).

Nei quarti di finale i biancorossi affrontano la Slovenia, che negli ottavi di finale ha battuto la Macedonia del Nord. L’incontro si terrà giovedì (18/07). La partita inizia alle 18:00.

Guarda anche:

Come è successo? Una prestazione terribile per due scelte al draft NBA

Il successo di trasferimento di Anwil Włocławek!

Guarda il video: #dziejesiewsportcie: le vacanze di Sabalenka. Che spettacolo meraviglioso!