Gran Turismo 7 – L’aggiornamento si è rivelato un vero disastro. Gli sviluppatori promettono di migliorare le auto che saltano e altri problemi

In generale, quando un articolo di creatori approvati è sul mercato da qualche tempo, si può dire con certezza che probabilmente non ci sono sorprese da aspettarsi. Ciò che non è positivo: nuovi contenuti, bilanciamento migliorato, ecc. Polyphony Digital sviluppa il suo gioco da più di due anni e l’ultimo aggiornamento avrebbe dovuto offrire molti elementi promettenti. Allo stesso tempo, quando si presentava, spesso sbagliava di grosso.

L’aggiornamento di Gran Turismo 7 è arrivato con un problema tecnico insolito che causa l’interruzione della fisica del gioco in determinate condizioni.

GRID Legends nella versione con occhiali Meta Quest 2 Beh, sicuramente non al livello di Gran Turismo 7 con PS VR2

Gran Turismo 7 potrebbe non essere il gioco più innovativo del genere, ma sicuramente funziona, capace di coinvolgere gli appassionati di corse per ore e ore. Dalla sua uscita nella primavera del 2022, non c’è stato nessun titolo competitivo che possa eguagliarlo (anche se Forza Motrosport ci ha provato). Da allora, Polyphony Digital ha fornito molti aggiornamenti preziosi e apprezziamo anche il rilascio di PlayStation VR2. Molti stavano aspettando l’ultimo aggiornamento, ma alcuni insoliti problemi di gioco hanno messo in ombra il resto.

Ora siamo a conoscenza del seguente problema nell’aggiornamento 1.49 rilasciato il 25 luglio: Simulazione fisica dell’auto

– Si verifica un comportamento anomalo del veicolo quando viene impostata un’impostazione specifica del veicolo nelle impostazioni del veicolo Questo problema è attualmente oggetto di indagine.

Ci scusiamo per eventuali… — Gran Turismo (@thegranturismo) 25 luglio 2024

L’aggiornamento di Gran Turismo 7 è chiaramente ispirato alla vittoria del GOTY di Forza Motorsport pic.twitter.com/bihoC2RbR8 — BlackPanthaa (@BlackPanthaaYT) 25 luglio 2024

GT Sophy in Gran Turismo 7 – Ora potrai sfidare l’abile intelligenza artificiale. L’aggiornamento del gioco apporta grandi cambiamenti

Una nuova pista, cinque gare aggiuntive per la modalità giocatore singolo, correzioni ad alcuni aspetti della meccanica, sei nuove auto (incluse classiche come la BMW M3 Sport Evolution ’89) – tutti gli highlights si possono trovare in questa sezione. aggiornareMa al momento quasi nessuno si preoccupa di loro. Come hanno ammesso gli stessi sviluppatori, in determinate condizioni la fisica del gioco inizia a fare cose insolite con le auto. Come puoi vedere nel materiale fornito, fa dei salti stupidi che sembrano sicuramente divertenti, ma non sono affatto giocabili. I creatori hanno confermato che stanno lavorando per rimuovere questi errori.

