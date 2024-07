In media, 7 conducenti su 10 scelgono più spesso Google Maps quando utilizzano l’app Maps. Tuttavia, ciò non significa che considerino questa applicazione la più affidabile, secondo la ricerca di MarketWatch. Quality Leader è una soluzione diversa.

In realtà esistono dozzine di app per mappe, ma la scelta è solitamente limitata a Google Maps, Waze o Apple Maps. Tuttavia, si tratta solo di una stima e forse del modello del tuo telefono? Gli analisti di MarketWatch hanno deciso di dargli un’occhiata e di trarre conclusioni molto interessanti.

Sulla base di un sondaggio condotto su un gruppo di 1.000 automobilisti degli Stati Uniti d’America, si è cercato di evidenziare che La navigazione non è solo la più popolare, ma anche la più affidabile. In quest’ultimo caso, è stata utilizzata come indicatore la percentuale di conducenti che utilizzano un particolare strumento per avvisare della presenza di autovelox.

In effetti, quelli più popolari sono come previsto Google Maps, che si dice venga utilizzato regolarmente dal 70%. Rispondenti. Per lo stesso scopo Waze utilizza il 27% e Apple Maps il 25%. (Si prega di notare che la somma del punteggio non equivale al 100% perché i partecipanti possono indicare più di una domanda.)

Tuttavia, per quanto riguarda i rapporti del controllo automatico della velocità, l’intera disposizione viene modificata. Tra i partecipanti, Waze ha vinto all’unanimità, battendo Apple Maps e Google Maps rispettivamente del 20 e 30%. Quindi lo strumento più popolare è anche quello su cui gli utenti fanno meno affidamento.

MarketWatch rileva che Google Maps deve la sua enorme popolarità a Google Maps Principalmente a causa del suo status di app predefinita su miliardi di telefoni Android, ma anche, secondo la valutazione fornita, viene aggiornato frequentemente. Si tratta solo degli aggiornamenti apportati dai creatori, non delle informazioni provenienti dalla community.

Secondo la valutazione, un certo inconveniente dell’uso universale di Google Maps potrebbe essere che viene utilizzato da molti automobilisti domenicali che non si preoccupano di identificare gli incidenti stradali. Allo stesso tempo, non cercano affatto alternative, anche se potrebbero essere migliori per loro in termini di informazioni fornite.

