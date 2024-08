Gli studi dimostrano che la rapamicina può aumentare la fertilità femminile

Fertilità femminile. Nuove prospettive

La rapamicina è un farmaco utilizzato nei pazienti dopo il trapianto di organi. Ricerche recenti mostrano che questo può potenzialmente aumentare efficacemente la fertilità nelle donne fino a cinque anni. Queste conclusioni si basano sulle prime informazioni sui risultati di un piccolo studio pilota condotto da ricercatori che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria.

È ancora troppo presto per dire se la rapamicina possa rappresentare il futuro del trattamento dell’infertilità. Dovrai aspettare almeno due anni affinché gli scienziati finiscano di testare questo farmaco per la fertilità. Tuttavia ci sono effettivamente motivi di ottimismo. Test sui topi hanno dimostrato che la rapamicina può combattere molte delle conseguenze dell’invecchiamento, inclusa la diminuzione della fertilità nelle donne.

Nell’utero della madre, i gameti femminili (uova) circondati da cellule specializzate nelle ovaie formano i “follicoli primordiali”. Ognuno contiene una singola cellula uovo che si trova in uno stato “dormiente”. Durante la pubertà vengono “risvegliati” e poi i follicoli muoiono. Ciò significa che ogni donna nasce con tutti i follicoli che avrà nel corso della sua vita. Questa si chiama riserva ovarica.

La riserva ovarica influisce sulla capacità di una donna di rimanere incinta durante i suoi anni riproduttivi. Durante ogni ciclo mestruale vengono risvegliati decine di follicoli ovarici. Tuttavia, solo uno di essi rilascerà il proprio uovo per la fecondazione. Man mano che una donna invecchia, la sua riserva ovarica diminuisce fino a quando rimane solo un numero limitato di follicoli di buona qualità. In questa fase, alcuni degli ormoni ovarici circolanti nel corpo diminuiscono, dando inizio alla menopausa.

Si accomodi. Pixel

Menopausa e fertilità

L’età media alla menopausa è di 51 anni, anche se può variare notevolmente tra le donne a seconda della riserva ovarica. Alcune donne sperimentano una menopausa prematura, che si verifica prima dei 40 anni, rendendo la donna incapace di rimanere incinta. Tuttavia, ritardare l’invecchiamento delle ovaie può aumentare la fertilità della donna. Si scopre che la rapamicina può fare proprio questo.

È un composto batterico che consente alle cellule di sopravvivere più a lungo in condizioni di laboratorio. È comunemente usato nei pazienti sottoposti a trapianto di organi per indebolire il loro sistema immunitario in modo che il corpo non rigetti il ​​nuovo organo. Viene anche usato per trattare alcune malattie dei vasi sanguigni rallentando la crescita cellulare (come il cancro).

Prove crescenti mostrano che la rapamicina può anche avere benefici nell’invecchiamento. Studi sui topi dimostrano che può combattere la perdita muscolare legata all’età. I ricercatori hanno anche dimostrato che una dose giornaliera del farmaco ritarda l’invecchiamento ovarico e la menopausa nei topi. Topi femmine più anziane trattate con il farmaco presentavano un aumento della riserva ovarica. Inoltre, questi topi hanno avuto cucciolate di successo anche più avanti nella vita. Ciò suggerisce che la rapamicina può ritardare la menopausa precoce nelle donne.

Noi raccomandiamo: Perché nascono sempre meno bambini? Brian Kaplan parla degli aspetti positivi di avere molti figli

Test clinici

Questo è ciò che ha deciso di indagare Un gruppo di ricerca di scienziati Dalla Columbia University di New York. Il team ha reclutato per lo studio 50 donne in premenopausa di età compresa tra 35 e 45 anni. Per tre mesi, le donne hanno ricevuto una dose settimanale di rapamicina o un placebo. La riserva ovarica è stata monitorata mediante ecografia transvaginale e diversi esami del sangue per rilevare vari ormoni ovarici.

I ricercatori affermano che i risultati iniziali erano molto promettenti. Il farmaco può ridurre l’invecchiamento ovarico del 20% nelle donne senza effetti collaterali. Gli scienziati sperano che questo significhi cinque anni aggiuntivi di fertilità. La rapamicina può produrre un effetto positivo riducendo il numero di follicoli ovarici primordiali che vengono attivati ​​durante il ciclo mestruale.

Le donne che hanno ricevuto la rapamicina avevano solo 15 follicoli durante il ciclo mestruale. Tuttavia, nei pazienti trattati con placebo, erano presenti circa 50 follicoli. Minori sono i follicoli, maggiore è la riserva ovarica, che prolunga la capacità di produrre ovuli. Se i test confermeranno le proprietà di questo farmaco, molte coppie potranno provare ad avere figli più avanti nella vita. Ma la domanda è se ciò invertirà la tendenza al declino della fertilità prevalente in Occidente (e altrove).

Noi raccomandiamo: Il denaro non risolverà il problema dei bassi tassi di fertilità. I paesi dell’Asia orientale se ne rendono conto