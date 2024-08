Gli studenti polacchi detenuti in Nigeria all’Università di Varsavia rivelano i dettagli

Il viaggio di un gruppo di studenti in Nigeria è stato organizzato dalla Facoltà di Studi Orientali dell’Università di Varsavia. Gli studenti e i loro docenti partirono per l’Africa il 1° agosto. Il PAP ha scoperto che intendevano tornare in Polonia all’inizio di settembre.

– Subito dopo aver ricevuto informazioni sull’incidente, il rettore dell’Università di Varsavia ha ordinato misure su larga scala per chiarire il caso, rilasciare gli studenti e sostenere le loro famiglie, ha detto mercoledì alla PAP Anna Modzelewska, portavoce dell’Università di Varsavia.

Lei ha aggiunto che il rettore Robert Gray, a nome del rettore dell’Università, ha contattato il Ministero degli Affari Esteri e i servizi consolari polacchi.

Uscire la sera è considerata una violazione della legge

– Vengono raccolte informazioni su dove si trovano gli studenti e sulle accuse contro di loro. È stato stabilito che lasciare la propria residenza di notte era considerato dalla polizia locale una violazione della legge locale. Modzelewska ha detto che le autorità della Facoltà di studi orientali, dove studiano gli studenti detenuti, sono coinvolte in attività per aiutare gli studenti.

Ha aggiunto che le attività sono ancora in corso, con il console polacco che rimane sul posto per rilasciare i detenuti. – Il rilascio degli studenti dell’Università del Wisconsin è la nostra priorità. “Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere affinché ciò accada il più rapidamente possibile”, ha scritto il rettore dell’Università di Varsavia, Logie Nowak, in una lettera inviata ai media.

Le autorità universitarie e il Collegio di Studi Orientali sono in costante contatto con le famiglie degli studenti. “Teniamo informate le famiglie degli studenti di tutti gli accordi”, ha detto Modzelewska.

“Hanno fatto delle foto e le hanno messe in albergo.”

La Reuters ha riferito mercoledì che sette polacchi sono stati arrestati dalle autorità nigeriane durante le manifestazioni antigovernative che hanno avuto luogo nei giorni scorsi nello stato di Kano, nel nord del paese, secondo un portavoce delle forze di sicurezza.

Il viceministro degli Esteri Andrzej Chejna ha detto in un’intervista al PAP che un gruppo di studenti “si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non portavano bandiere (come riportato da Reuters – PAP), ma sembravano scattare foto e questo è stato interpretato come tale”. Poiché si trovano in un albergo, i servizi consolari polacchi stanno cercando di rilasciarli e sono in contatto con le autorità nigeriane e le famiglie degli studenti.

Mercoledì scorso la Reuters ha citato la dichiarazione del console polacco in Nigeria, Stanisław Golinski, che ha partecipato all’incontro del ministro degli Esteri nigeriano con i diplomatici stranieri nella capitale del paese, Abuja. “Sono stati arrestati due giorni fa a Kano e l’ultima volta che ho sentito che erano su un volo da Kano ad Abuja”, ha detto il console. Golinsky ha rifiutato di commentare ulteriormente a Reuters.