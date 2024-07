Gli squali polari secolari potrebbero custodire il segreto per vivere più a lungo

Come spiega Ewan Campbellson nel suo nuovo studio, recentemente presentato alla conferenza annuale della Society for Experimental Biology, le analisi dell’attività di cinque enzimi metabolici nel tessuto muscolare conservato degli squali della Groenlandia suggeriscono che i tassi metabolici degli squali potrebbero non rallentare con l’età. Il che potrebbe aiutare a spiegare perché hanno vissuto in questo modo per così tanto tempo. Perché questo non si applica alla maggior parte degli animali, compresi gli esseri umani… Il metabolismo umano rallenta più avanti nella vita, il che può contribuire ad un aumento di peso non salutare, che può portare a problemi di salute.

Nella maggior parte delle specie, ci si aspetta che l’attività di questi enzimi cambi con l’invecchiamento dell’animale. Alcuni di questi mostreranno un calo nel tempo poiché potrebbero iniziare a cedere o deteriorarsi, mentre altri compenseranno e aumenteranno l’attività per garantire che l’animale continui a produrre abbastanza energia.

Affermazioni.





Negli squali polari da lui studiati, di età stimata tra 60 e 200 anni, non sono state riscontrate differenze significative nell’attività enzimatica.. Naturalmente, 200 anni potrebbero essere solo una “vita media” per questa specie, quindi questo potrebbe non applicarsi al periodo in cui raggiunge il suo terzo o quarto secolo. Ciò significa cercare di identificare gli individui più anziani e analizzare più enzimi per vedere se e come cambiano con l’invecchiamento degli squali.









Lo confermano anche gli scienziati Ma nel caso degli squali, la loro longevità è un’arma a doppio taglioPerché lo rende incapace di adattarsi in modo efficiente alle condizioni ambientali in rapido cambiamento. Questa specie, che l’Unione internazionale per la conservazione della natura considera “quasi in pericolo di estinzione”, potrebbe non adattarsi ai cambiamenti climatici, all’inquinamento marino e ad altre pressioni.