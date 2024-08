Gli spray acquistati in negozio contro gli scarafaggi sono inefficaci

Scienziati americani hanno dimostrato che spruzzare insetticidi contro gli insetti striscianti disponibili sugli scaffali dei negozi mostra un’efficacia molto scarsa o nulla nella lotta agli scarafaggi. Questi insetti sono rimasti resistenti per molti anni ai principi attivi contenuti in questo tipo di prodotti.

I ricercatori dell’Università del Kentucky e della Auburn University hanno analizzato l’efficacia dei cosiddetti insetticidi residui. Si tratta di un tipo di insetticida che rimane a lungo sulle superfici spruzzate dopo l’irrorazione e ha, secondo le promesse dei produttori, un effetto tossico a lungo termine.

Tuttavia, test di laboratorio hanno dimostrato che queste sostanze hanno un effetto minimo o addirittura nullo sui cosiddetti scarafaggi tedeschi (Blattella germanica), la specie invasiva più comune di case ed edifici in tutto il mondo. Le prove hanno dimostrato che dopo 30 minuti, gli spray liquidi e aerosol di insetticidi piretroidi uccidevano meno del 20%. Prussiani. Inoltre, anche quando l’area di movimento degli scarafaggi era limitata alle superfici spruzzate, essi cominciavano a reagire alle sostanze tossiche solo dopo 8-24 ore, e talvolta dopo soli 5 giorni.

Vale la pena notare che tutti i test sono stati eseguiti su insetti raccolti da infestazioni reali. Precedenti ricerche hanno dimostrato che la maggior parte di essi è resistente ai piretroidi da molti anni. “Dato l’uso frequente di prodotti residui a base di piretroidi, è molto probabile che gli scarafaggi che invadono la nostra casa abbiano un certo grado di resistenza a questi agenti”, ha affermato il dottor Jonalyn Gordon, autore principale dello studio. A nostra conoscenza, popolazioni di scarafaggi tedeschi esposti ai piretroidi non sono state documentate sul campo da decenni.

Pertanto, ha aggiunto, se non si adottano misure di disinfestazione efficaci e professionali, sarà difficile eliminare l’infestazione ed eliminare i suoi effetti, vale a dire gli allergeni degli scarafaggi che minacciano la salute.

Nel frattempo, gli autori della pubblicazione hanno affermato che gli attuali requisiti EPA non richiedono test sui prodotti pesticidi sugli scarafaggi catturati nella zona. Gli animali da laboratorio utilizzati a questo scopo non hanno sviluppato resistenza ai piretroidi.

“Ci auguriamo che studi come il nostro cambino il modo in cui i prodotti vengono testati e valutati in modo che le etichette riflettano accuratamente il livello di controllo che queste misure possono fornire”, ha concluso il dottor Gordon.

Lei e i suoi colleghi ritengono che anche altri fattori possano contribuire alla scarsa efficacia dello spray contro gli scarafaggi: il tipo di superficie e il comportamento degli insetti stessi.

I test su cartongesso verniciato, piastrelle in ceramica e acciaio inossidabile hanno mostrato differenze significative. Gli insetticidi hanno avuto l’effetto peggiore sulle lastre di cartongesso: nel loro caso anche gli scarafaggi senza resistenza sviluppata sono stati colpiti solo in minima parte dal veleno.

“Ciò suggerisce che la porosità superficiale può avere un impatto significativo sull’efficacia del prodotto”, ha osservato Gordon. “Poiché gli insetticidi residui vengono spesso applicati lungo i pannelli, la loro scarsa efficacia sul muro a secco verniciato è un risultato particolarmente sorprendente.”

È anche importante che i tedeschi non trascorrano troppo tempo nello stesso posto. Pertanto la loro sopravvivenza sulle superfici trattate con insetticidi è molto breve; Queste misure sono troppo brevi per avere una possibilità di successo, come mostrano i risultati di questo studio. Inoltre, è già stato dimostrato che questi animali, se possono scegliere, evitano efficacemente il contatto con superfici trattate con piretroidi.

“Sulla base dei nostri risultati, concludiamo che è improbabile che i prodotti a base di piretroidi acquistati in negozio siano efficaci nel controllo degli scarafaggi, soprattutto se utilizzati come prodotti residui”, ha concluso il dottor Gordon.

Secondo lei, i metodi che utilizzano gel o esche liquide contenenti un insetticida ad azione lenta sono più promettenti. Attirano gli insetti con un odore allettante, li mangiano, ma iniziano a lavorare con un ritardo, permettendo allo scarafaggio di tornare nel nido e “trasmettere” il veleno ad altri individui. In questo modo la sostanza tossica si diffonde tra la popolazione, portandone lo sterminio.

Un articolo su questo argomento è stato pubblicato sulla rivista Giornale degli insetti economici. (porta)

Katarzyna Czechovich

cap/agt/