Gli scienziati stanno lavorando alla progettazione di una tuta spaziale in grado di trasformare l’urina in acqua potabile

Il prototipo potrebbe essere utilizzato durante le spedizioni sulla Luna come parte del programma Artemis della NASA prima del 2030. La tuta ha lo scopo di rendere più semplice per gli astronauti eseguire passeggiate spaziali per 10 ore e in situazioni di emergenza fino a 24 ore. Il dispositivo è destinato alla raccolta dell’urina e alla purificazione del liquido presente nell’acqua potabile. Gli scienziati prevedono che l’intero processo di filtrazione richieda cinque minuti.

L’articolo pubblicato venerdì sulla rivista scientifica Frontiers in Space Technology (https://www.frontiersin.org/journals/space-technologies/articles/10.3389/frspt.2024.1391200/full) contiene disegni che mostrano singole parti della tuta. Assomigliano alle tute filtranti indossate dai personaggi del romanzo “Dune” che vivono nel deserto del pianeta Arrakis.

La tuta, progettata da scienziati americani, è costituita da un contenitore in silicone nel quale viene raccolta l’urina. Questa parte si adatta ai genitali ed è disponibile in diverse forme e dimensioni per uomini e donne. La coppa verrà fissata alla biancheria intima composta da più strati di materiale elastico.

La ciotola in silicone sarà collegata ad una pompa a vuoto, che si attiva grazie ad un sensore di umidità. Si accenderà automaticamente quando l’astronauta inizierà a urinare. Il liquido raccolto viene indirizzato al sistema di filtrazione. Grazie ad esso, un litro di urina produce 870 ml di acqua potabile. Ci vorranno cinque minuti per raccogliere e purificare mezzo litro di urina. L’acqua verrà trasportata tramite tubi direttamente alla bocca dell’astronauta. Lungo il percorso, il liquido può arricchirsi di elettroliti e diventare una bevanda energetica.

L’intero sistema di filtraggio misura 38 cm x 23 cm x 23 cm e pesa circa 8 kg. Gli scienziati dicono che è abbastanza compatto e leggero da poter essere indossato sul retro di una tuta spaziale.

Il gruppo di ricerca ha annunciato che questo autunno saranno reclutati 100 volontari a New York per testare il comfort e la funzionalità della tuta.

“Al momento, gli astronauti trasportano solo un serbatoio da un litro di acqua potabile. Questo non è sufficiente per le lunghe passeggiate spaziali previste sulla Luna”, ha detto Sofia Eitlin, cofondatrice del progetto, in un’intervista al Guardian.

Secondo le interviste agli astronauti, gli abiti utilizzati finora tendono a perdere liquidi, possono essere scomodi e antigienici. Alcuni hanno ammesso di aver ridotto l’assunzione di cibo e bevande prima di partire per una passeggiata nello spazio, mentre altri hanno lamentato infezioni del tratto urinario.

Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), l’urina e il sudore degli astronauti (PAP) vengono regolarmente riciclati.

mzb/bar/