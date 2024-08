Gli scienziati polacchi trovano un modo per ottenere le alghe dorate

Lavorando sotto gli auspici del Ministero delle Infrastrutture, un team multidisciplinare di esperti dell’Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque – Istituto Nazionale di Ricerca, in collaborazione con Ecco-Logic e PGW Wody Polskie, ha sviluppato un metodo straordinario per eliminare le alghe dorate. Creato da scienziati polacchi, l’innovativo SinStop a base di silicone è altamente efficace nel prevenire l’accumulo di acqua.

Le ricerche condotte per diverse settimane su una parte del canale di Gliwice hanno avuto successo: il preparato utilizzato ha inibito lo sviluppo di P. parvum, senza mostrare alcun effetto negativo sulla fauna acquatica. L’effetto ottenuto in pratica ha portato alla protezione delle popolazioni ittiche avviando allo stesso tempo processi di autodepurazione delle acque naturali.

Il professor Robert Czerniawski, direttore dell’IMWM-PIB, sottolinea che questo metodo non è solo efficace, ma anche sicuro per l’ambiente e costituisce una soluzione innovativa nella lotta contro l’arricchimento dell’acqua. SinStop può svolgere un ruolo importante nella prevenzione di futuri disastri ambientali offrendo un modo naturale ed efficace per proteggere gli ecosistemi acquatici.

– Sulla base delle osservazioni ottenute si può concludere che il metodo testato è un modo sicuro ed efficace per ridurre la mortalità dei pesci e tutti i fenomeni noti come eutrofizzazione acquatica. L’assenza di impatti ambientali negativi unita all’elevata efficacia di questo metodo indica che è l’unica tecnologia attualmente disponibile che combina una serie di vantaggi sopra descritti e non causa alcun effetto negativo riconosciuto. – disse il professore. Robert Czerniawski, direttore dell’IMWM-PIB e uno dei leader di questo progetto (insieme a Krzysztof Glinski, presidente del consiglio di amministrazione di Ecco Logic).

