Gli scienziati lanciano l’allarme. Miliardi di granchi sono morti nel mare di Bering – Wprost

L’allarme tra pescatori e scienziati è suonato sul serio nel 2022, quando miliardi di granceole artiche sono scomparse dal Mare di Bering vicino all’Alaska. La prima e più semplice risposta sembra essere la pesca eccessiva, ma la verità è un’altra. Molto probabilmente, il rapido aumento della temperatura dell’acqua ha stimolato il metabolismo, facendo morire di fame i granchi.

– L’ecosistema del Mare di Bering è cambiato in modo significativo rispetto a quello che era durante la vita del pescatore di granchi artici, avverte Michael Lietzow, autore principale di uno studio pubblicato mercoledì dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti. E aggiunge: Dovremmo aspettarci altri anni molto caldi.

Secondo i ricercatori, la probabilità che la parte sud-orientale della zona ghiacciata di Bering sia libera dai ghiacci e più calda è ora circa 200 volte maggiore di quanto lo fosse prima che gli esseri umani iniziassero a bruciare combustibili fossili.

La granseola artica ha un grande valore sul mercato

Sebbene il 2022 sia stato l’anno più tragico per le granceole artiche, non è stato l’unico anno in cui si è osservato un calo del loro numero. Gli anni 2018 e 2019 sono stati quasi altrettanto tragici, poiché l’aumento delle temperature ha causato anche un aumento del metabolismo degli animali, portandoli alla fame e a cibo insufficiente.

Questa tragedia è multidimensionale. Il primo è l’importanza delle granceole artiche per l’industria della pesca dell’Alaska. Il suo valore commerciale annuo totale raggiunge un quarto di miliardo di dollari.

Secondo Michael Lizzo il settore deve adattarsi rapidamente. – In che modo potremo fare affari in modo diverso quando questo processo peggiorerà per la pesca della granceola artica? – chiede il ricercatore.

Le temperature dell’acqua modificano l’ecosistema artico

La morte di miliardi di granceole artiche è anche un campanello d’allarme per l’ecosistema artico in generale. Secondo i ricercatori, il Mare di Bering sta diventando sempre meno adatto ad un numero crescente di specie, tra cui leoni marini e granchi rossi.

Sta cambiando anche la distribuzione delle specie nell’acqua, come riferito anche da persone che non hanno partecipato allo studio. “Abbiamo osservato cambiamenti nella distribuzione delle specie e discrepanze tra prede e predatori, che hanno contribuito al declino di alcune specie, come il merluzzo del Pacifico nel Golfo dell’Alaska”, ha affermato Robert Foy, direttore dell’Alaska Fisheries Science Center (AFSC) . CNN.



