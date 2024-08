Gli astronauti bloccati in orbita potrebbero non tornare sulla Terra fino al 2025

Dovevano rimanere nello spazio per 7 giorni. È ormai il giorno 63 e le previsioni non sono molto ottimistiche. Una coppia di astronauti che hanno viaggiato verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono bloccati in orbita e non torneranno fino al 2025.









Butch Wilmore e Sonny Williams

Barry “Butch” Wilmore – comandante della missione – e Sunita “Sonny” Williams sono arrivati ​​alla stazione spaziale il 6 giugno. Durante il suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella spaziale Starliner della Boeing ha subito una perdita di elio e cinque dei suoi 28 motori si sono guastati. Poco prima che la capsula attraccasse, gli astronauti furono in grado di lanciarne due. L’arrivo degli americani alla stazione sarebbe dovuto avvenire entro sette giorni. Prima del volo, la NASA aveva dichiarato che lo Starliner poteva rimanere agganciato alla ISS per un massimo di 45 giorni. Una coppia di astronauti americani si trova sulla stazione da 63 giorni. Il volo di Butch e Sonny è il primo volo di prova della Boeing con un equipaggio a bordo. È stato cancellato due volte. Ora gli astronauti non possono tornare in sicurezza sulla Terra e la NASA è sempre più impaziente nei confronti del gigante americano, suggerendo che gli scienziati potrebbero non salire affatto sulla nave Starliner. È il più grande concorrente spaziale di Boeing: SpaceX potrebbe essere scelto per la missione di salvataggio di Wilmore e Williams. Tuttavia, questa soluzione probabilmente prolungherà la loro permanenza nello spazio per un altro anno e mezzo. READ Gamescom 2024 - Tutto quello che devi sapere sull'edizione di quest'anno dello spettacolo La Boeing ha condotto test a terra che hanno mostrato che i guasti erano probabilmente causati da guarnizioni difettose che si gonfiavano con il calore e limitavano il flusso di carburante. Questa informazione non ha rassicurato i dipendenti della NASA che, secondo quanto riportato dalla CNN “Mi sento sempre più a disagio a causa dell’incertezza sullo stato dei motori”. barca. Di conseguenza, nessuno è convinto che sarà sicuro per gli astronauti della Starliner tornare sulla Terra. L’agenzia spaziale americana sta ancora analizzando la situazione e preparando i piani di emergenza.