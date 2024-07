Gli archeologi hanno scoperto un misterioso tesoro in Polonia. “Una quantità di oro senza precedenti”

Gli archeologi hanno appena scoperto un tesoro inestimabile a Bydgoszcz. Stiamo parlando di “una quantità di oro senza precedenti trasformata in monete e gioielli di straordinaria bellezza”. Si tratta di una scoperta davvero unica, inaudita nel nostro Paese, e allo stesso tempo avvolta nel mistero. Il ritrovamento verrà ora mostrato al pubblico del museo e tutti potranno ammirare l’imponente collezione.



Questo è l’edificio più antico di Bydgoszcz

Foto: Marius Goetsch/Wikimedia Commons

È stato scoperto un tesoro sotto il pavimento della cattedrale di Bydgoszcz. Nei locali della Cattedrale di S. Marcin e Mickoway, sono state effettuate attività di ricostruzione e riparazione, a Allo stesso tempo, lì sono state condotte ricerche archeologiche. Durante questo periodo furono rinvenuti numerosi manufatti molto interessanti. Si è rivelato essere il più prezioso di loro Il tesoro d’oro è nascosto sottoterra. Il ritrovamento comprende fino a 700 oggetti rimasti nascosti per più di 350 anni.

Tesoro d’oro sotterraneo nella cattedrale di Bydgoszcz

Per il tesoro d’oro scoperto sotto il pavimento della Cattedrale di San Pietro. Martin e Nicholas hanno passato Monete di centinaia di anni fa, che provengono, tra gli altri, dalla Polonia, dall’Austria, dalla Danimarca, dall’Impero Ottomano e dall’Ungheria. Parliamo di esemplari come il ducato di Pomerania di Cristina, il ducato di Sigismondo II Vasa o il ducato di Cristiano IV. Anche trovato Gioielli in oro e argento con pietre prezioseInoltre, il tesoro comprende, ad esempio, oggetti devozionali, anelli e pendenti. I reperti più antichi risalgono alla fine del XV secolo, i più recenti al XVII secolo.



Foto: Pit1233/Wikimedia Commons

CQual è la storia di questo tesoro? Gli archeologi lo hanno ritrovato nel 2018, ma ancora non sanno da dove provenga. Semplicemente Non si sa chi abbia nascosto un tesoro così prezioso sotto il pavimento della cattedrale di Bydgoszcz. Tuttavia, ci sono molte teorie. Alcune persone credono che il proprietario del tesoro avesse paura di essere derubato durante l’alluvione svedese.

Al momento non sappiamo cosa abbia costretto il proprietario del tesoro a nascondere i suoi oggetti di valore. Non sappiamo chi fosse, quando esattamente effettuò il deposito sotto il pavimento della chiesa parrocchiale di Bydgoszcz, né perché non lo accettò mai. Resta da chiedersi se la minaccia svedese del 1655, che colpì duramente la Confederazione polacco-lituana, abbia determinato le azioni del proprietario del tesoro.

– Informa il Museo Distretto di Bydgoszcz.

Dove puoi vedere il tesoro di Bydgoszcz? Naturalmente a Bydgoszcz Museo

“Sono passati diversi anni dalla sorprendente scoperta del Tesoro di Bydgoszcz e, sebbene i sentimenti ad esso legati si siano in qualche modo attenuati, continuano ad accendere l’immaginazione e il piacere. Questa gioia non si limita a focalizzare Una quantità senza precedenti di minerale d’orosi trasforma in monete e gioielli di grande bellezza, ma si traduce anche in una varietà di oggetti senza precedenti quando si tratta di tesori scoperti in Polonia”, si legge di più sul sito web della fondazione.



Il Tesoro di Bydgoszcz è visibile nel museo

Foto: Qkiel/Wikimedia Commons

La mostra, durante la quale vedremo il tesoro della Cattedrale di Bydgoszcz, è stata inaugurata il 25 luglio di quest’anno a Centro finanziario europeo. Ora, per la prima volta, potete vedere questa scoperta per intero. Vai a Bydgoszcz?

Fonte: Planeta.pl/Zeit Radio/Settimana nerd/Museo regionale di Bydgoszcz/Wikipedia