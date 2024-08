“Gli aiuti della Polonia si sono indeboliti”, dice Zelenski. Il ministro della Difesa ha risposto affermativamente

– Oggi l’attenzione della parte polacca sulle nostre capacità di difesa è un po’ indebolita. Voglio dire, forse la Polonia ci ha dato quello che potevamo. Tuttavia, alcune cose sono rimaste in Polonia, ha detto Volodymyr Zelenskiy

In questo caso, ha menzionato la sostituzione dell’aereo MiG-29 e l’abbattimento dei missili russi sull’Ucraina.

– Il governo polacco, il nostro governo e il governo dei nostri predecessori, hanno donato attrezzature per miliardi di dollari all’Ucraina. Questo è tutto quello che possiamo riferire, ha commentato Władysław Kosiniak-Kamysz.

– So che l’Ucraina ha bisogno di molti tipi di armi, ma i nostri partner ucraini devono capire che il governo polacco deve mantenere le proprie capacità. Questa è la mia priorità come ministro della Difesa”, ha aggiunto

Riferendosi alla possibilità che la Polonia abbatta missili e droni russi al confine con le regioni occidentali dell’Ucraina, il capo del Ministero della Difesa nazionale ha sottolineato che su questo tema ci sono grandi dubbi tra i paesi della NATO.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato martedì che gli aiuti militari polacchi al suo Paese sono leggermente diminuiti. Lui ha ricordato che Varsavia ha sostenuto l’Ucraina fin dai primi giorni della guerra su vasta scala, ma ha sottolineato che la Polonia dispone ancora di aerei che potrebbero rafforzare la difesa del suo paese. – Oggi l’attenzione della parte polacca sulle nostre capacità di difesa è un po’ indebolita. Voglio dire, forse la Polonia ci ha dato quello che potevamo. Tuttavia, alcune cose sono rimaste in Polonia. (…) Ci sono problemi specifici. Abbiamo bisogno dei vostri MiG, ha detto Zelenskyj.

Una seconda questione che l’Ucraina sta discutendo con i funzionari polacchi è la possibilità che la Polonia abbatta missili e droni russi al confine delle regioni occidentali dell’Ucraina. – Ne abbiamo parlato molte volte e, a quanto ho capito, è necessario il sostegno di molti paesi. A quanto ho capito, il Presidente ha insistito sul fatto che la Polonia esitava a farsi prendere di mira dalla decisione.



Il ministro della Difesa ha risposto alle parole del presidente dell’Ucraina

Il vice primo ministro Władysław Kosiniak-Kamysz, capo del Ministero della Difesa nazionale, interrogato dal PAP su queste parole, ha ammesso di “capire il presidente Zełenski”. Tuttavia, per quanto riguarda le donazioni, ha osservato che la Polonia ha fornito un enorme sostegno all’Ucraina.

– Il governo polacco, il nostro governo e il governo dei nostri predecessori, hanno donato attrezzature per miliardi di dollari all’Ucraina. Questo è quello che abbiamo potuto riferire, ha insistito. – Ma la sicurezza dello Stato polacco è sempre l’imperativo più importante per me, e tutte le decisioni che prendiamo in questa materia vengono prese attraverso il prisma della sicurezza dello Stato polacco – ha aggiunto.

– So che l’Ucraina ha bisogno di molti tipi di armi, ma i nostri partner ucraini devono capire che il governo polacco deve mantenere le proprie capacità. “Questa è la mia priorità come ministro della Difesa”, ha detto Kosiniak-Comis.

Il ministro Kosyniak-Kamis sull’abbattimento dei missili russi sull’Ucraina. “Tanti dubbi”

Riferendosi alla possibilità che la Polonia abbatta missili e droni russi al confine con le regioni occidentali dell’Ucraina, il capo del Ministero della Difesa nazionale ha sottolineato che su questo tema ci sono grandi dubbi tra i paesi della NATO. – Nessuna nazione prende tali decisioni individualmente. “Non vedo alcun sostenitore nella NATO per prendere questa decisione”, ha osservato il vice primo ministro.

– Non mi sorprende che il presidente Zelenskyj faccia appello a questo, perché questo è il suo ruolo. Ma il nostro ruolo è prendere decisioni nell’interesse del governo polacco. E oggi prendiamo tali decisioni, ha detto il capo del Ministero della Difesa Nazionale.

La Polonia consegnerà i MiG all’Ucraina?

Al capo del Ministero della Difesa nazionale è stato chiesto se la Polonia sarebbe disposta a donare i MiG se arrivassero i nuovi aerei, come ha menzionato il primo ministro Donald Tusk.

Il ministro ha affermato che qualsiasi decisione riguardante il MiG-29 potrà essere presa dopo che l’aeronautica polacca sarà stata rafforzata con nuovi aerei, ad es. Gli aerei da caccia F-35 sono stati ordinati dagli Stati Uniti, il primo dei quali sarà consegnato mercoledì all’esercito polacco. Tuttavia, l’arrivo dei primi F-35 nel paese non è previsto prima del 2026, tra le altre cose: l’addestramento dei piloti polacchi di questi velivoli negli Stati Uniti.

Kosiniak-Kamysz ha osservato che i vecchi aerei come il MiGi-29 attualmente utilizzato possono essere smaltiti solo dopo l’acquisto di nuovi aerei. Per i servizi alla difesa dello spazio aereo polacco. “Poi prenderemo le decisioni”, ha detto.

– Oggi abbiamo donato tutto ciò che possiamo donare all’Ucraina – ha sottolineato.

Il primo ministro Donald Tusk ha dichiarato nel luglio di quest’anno che la Polonia potrebbe trasferire i MiG-29 all’Ucraina se gli alleati della NATO volessero sostituirli con altri aerei. – Non può essere dannoso per la sicurezza della Polonia. Sfortunatamente, ci troviamo in una situazione molto triste in Ucraina (dopo lo scoppio della guerra). “Ecco perché siamo così attenti nell’annunciare ciò che siamo disposti a fare”, ha spiegato.