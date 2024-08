Główny Inspektorat Sanitarny Ottieni informazioni sulla porzione di patatine Intersnack Polonia Sp. z oo i wicofaniu ich ze przedaży.

GIS Ostrzeja. Zanieczyszczenie Popularnych chipów

Il prodotto utilizza un prodotto nuovo di zecca, come tutto il resto Fabbricare il prodotto I wprowadzona do obrotu zanim to nastąpiło.

“Badania Laboratories realizza prodotti attraverso l’utilizzo di oli aromatici minerali (MOAH) o oli essenziali minerali (MOSH).”

Zubacz: Czy maseczki wracają? È una società di sistemi informativi geografici

Quando è supportato il GIS, i materiali in MOAH non sono controllati e questo servizio non viene utilizzato affatto.

Scegli o coproduci parte del prodotto Przysnacki Chipsy w Kotle prażone.

Przysnacki Chipsy w Kotle prażone z solą Morską Partie: 533422, 533371, 533429, 533466, 533400, 533624, 533605, 533751, 533765, 533617

Przysnacki Chipsy w Kotle prażone z papryką czerwoną Parte: 533421, 533370, 533530, 533467, 533401, 533622, 533604, 533750, 533764, 533975, 533618

Przysnacki Chipsy w Kotle prażone o smaku karmelizowana cebula party: 533332, 533602

Przysnacki Chipsy w Kotle prażone cheddar z czerwoną cebulą Partia: 533358, 533761, 533808, 533762, 533601

Przysnacki Chipsy w Kotle prażone kwaśna śmietana, Parte: 533405

Przysnacki Chipsy w Kotle prażone o piccolo kurki w kremowym sosie: 533759, 533812, 533760

ZOBACZ: Ottimi i dolci. GIS Ostrzeja

Intersnak Polonia Sp. Z o powiadomił o office Państwową Inspekcję Sanitarną E non è solo una questione di prodotti per la pulizia.

progetto Non mancare la simpatia Parte dei prodotti consegnati tramite telecomunicazioni.

Non cercare una visione ampia…

Per saperne di più