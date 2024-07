Giochi Olimpici Parigi 2024: pallavolo maschile. Risultati, classifica, calendario

La squadra di pallavolo maschile polacca ha vinto finora solo una medaglia olimpica: una medaglia d’oro al torneo del 1976 a Montreal, in Canada. Nelle cinque Olimpiadi precedenti, la Polonia ha raggiunto i quarti di finale. Come sarà questa volta?

In precedenza, a Tokyo, i polacchi avevano perso nei quarti di finale contro i francesi, che più tardi sarebbero diventati campioni olimpici, per 2:3. Poi il “Tricolore” ha sconfitto in finale il Comitato Olimpico Russo 3-2. Il bronzo è andato all’Argentina dopo aver battuto i brasiliani 3-2.