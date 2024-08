Giochi Olimpici 2024, Atletica leggera. Intervista all’allenatrice Natalia Kaczmarek

Piotr Gower, Interia: hai dormito bene come allenatore di una medaglia di bronzo olimpica?

Marek Rosig:- Beh, non ho dormito molto. Siamo tornati al villaggio intorno alle 23 e l’ultima volta che ho guardato l’orologio, erano passate le 4. C’era una tempesta nella mia testa per tutto il tempo. Le emozioni erano enormi, ho cercato di calmarmi, ma non ci sono riuscita.

Solo le emozioni positive si sono messe in mezzo?

– Verrà il momento dell’analisi, ma per ora questa è una grande gioia. Una medaglia olimpica nello sprint è un evento raro. Nei 400 metri questa è la nostra seconda medaglia dopo Irina Švinska. Sono così orgoglioso. Ho una grande soddisfazione.

Chi è responsabile delle tue tattiche di corsa?

– Natalia è una concorrente esperta e, una volta predisposte le liste di partenza e pianificato il percorso, alleno ciascun concorrente e poi ci sediamo e parliamo, ma di solito vogliamo la stessa cosa. Pianificherò qualcosa, ma lei pensa la stessa cosa. Non è mai successo altrimenti.

Chi è il leader nella tua squadra?

– Quando si tratta di allenamento non ci sono dubbi: Natalia obbedisce. Ma è anche molto coscienziosa e matura, ma sviluppo io la strategia e la logistica e penso che sia responsabile al 100%. Fidati di me. Anche Natalia conosce bene il suo corpo e ha persino una barra che monitora il suo livello di stanchezza 24 ore su 24. Spesso entra e dice che è stanca e non ce la fa. Poi o provano a convincerla ad allenarsi duramente oppure pensiamo a qualcosa. Alla fine la collaborazione è perfetta, dato che lei è una giocatrice molto leale. READ Un verdetto devastante per i tifosi del Lech. Non hanno dubbi sul calcio

A volte Natalia diventa pigra?

– No, quando si parla di formazione è il contrario. A volte devi rallentarlo per non fare troppo. È molto ambiziosa, ma soprattutto le piace molto stancarsi perché sa che i risultati poi li porterà. A volte devo attenuare i miei allenamenti perché lei vuole di più.

Lavori con uno psicologo?

– Sì, ma Natalia ha una personalità molto forte, quindi non ha bisogno di usarla spesso.

Ha salvato l’onore dell’atletica polacca, perché la medaglia di Natalia Kaczmarek è stata l’unica vinta dagli atleti polacchi.

– Dopo i Giochi di Tokyo, l’appetito è aumentato al limite. Forse una cosa del genere non accadrà più nella nostra atletica per molto tempo, perché nove medaglie sono state una sorpresa per tutti noi. Tuttavia, ora è in atto un cambiamento generazionale e non vedo il futuro in termini desolanti. Abbiamo giovani di talento e questo si è visto dopo gli Europei Juniores, dove abbiamo ottenuto grandi risultati. Mi auguro che questi ragazzi entrino presto in prima squadra e che si possa tornare ai livelli di qualche anno fa.

Piotr Gower ha parlato a Parigi

