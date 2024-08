Gioca tranquillamente mescolando il display. I clienti gridano per questo

Play ha introdotto in sordina una nuova offerta prepagata e fin dall’inizio della sua validità ci sono state molte polemiche ad essa legate. Gli utenti lamentano la mancanza di regolamentazioni promozionali e l’esclusione della possibilità di passare ad altre tariffe precedenti a Play Prepaid 3.0. Recentemente, anche le regole di migrazione all’ultima regola sono state spostate nell’archivio viola.

Gioco di carte 3.0 – Cosa c’è di nuovo?

Gioca a carte 3.0 Questa è l’ultima offerta prepagata valida dell’operatore viola Dal 21 giugno 2024 (Questa data è mostrata Nel listino prezzi). L’ultimo listino prezzi è per molti aspetti simile a quello della tariffa Gioca sulla carta 2.1modificato il 15 maggio 2024 (vi sono stati aumenti). I prezzi per i servizi di base con la tariffa più recente sono i seguenti:

0,79 PLN al minuto per le chiamate verso tutte le reti,

0,79 PLN per SMS,

0,79 PLN per MMS,

0,12 PLN per l’invio di 100 KB di dati (ovvero… 1200 PLN per 1 GB). È interessante notare che il listino prezzi Play Prepaid 2.1 include un prezzo per il trasferimento dati APN online 0,00 PLN per 100 KB.

Nel listino compare anche l’offerta Play 3.0 prepagata, prima assente La tariffa per il mantenimento di un numero è di 5 PLN per ciclo di fatturazione. I dettagli per scaricarlo si trovano al punto 1.1 del listino prezzi:

1.1 Attività dell’account nella visualizzazione Play na Kartę 3.0

1.1.1. L’intera tariffa per il mantenimento del numero in caso di mancata attività durante il ciclo di fatturazione viene addebitata sotto forma di: I rilasci dal pacchetto PLN sono al minimo totale. 5 zloty polacchi, Riempi il tuo conto, Acquisto di Servizi (tuttavia, l’utilizzo dei Servizi acquistati non è trattato come attività dell’account), Acquisto di pacchetti di minuti, SMS/MMS e trasferimento dati (l’utilizzo dei pacchetti acquistati non viene tuttavia trattato come attività sull’account).

1.1.2. L’attività dell’account in un determinato ciclo di fatturazione verrà analizzata alle 23:59 dell’ultimo giorno di quel ciclo di fatturazione. Le spese di mantenimento del numero verranno addebitate durante i primi due giorni del nuovo ciclo di fatturazione.

1.1.3. Se non svolgi nessuna delle attività menzionate al punto 1.1.1 lett. bd e spendi meno di 5 PLN dal pacchetto PLN, la tariffa per il mantenimento del numero sarà ridotta dell’importo della somma di queste spese (ad esempio, sarà 1 PLN se viene speso un totale di 4 PLN dal pacchetto PLN) .

1.1.4. Se il saldo del pacchetto PLN al momento della riscossione della tassa per il mantenimento del numero è inferiore all’importo di tale tassa determinato in conformità al punto 1.1.1. 1.1.3, la commissione viene addebitata per l’importo del saldo del pacchetto in PLN.

1.1.5. Dopo 12 cicli di fatturazione consecutivi senza nessuna delle attività indicate a questo punto. 1.1.1, l’Account Utente viene disattivato, il Contratto termina e i Servizi non possono più essere utilizzati.

Dove sono i regolamenti?

I nostri lettori, almeno alcuni di loro, non hanno risparmiato sforzi nella nuova offerta. Tra le altre cose, gli è stato addebitato un controverso compenso per il mantenimento del numero, che ha recentemente pagato L’Orange Polska si è ritirata (Dopo l’intervento dell’Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori). Come ha scritto jarekt:

La PnK30 è la tariffa peggiore e più anti-consumatore della storia, non solo nella storia di Play, ma nella storia di tutte le operazioni polacche, e oserei addirittura dire che è stata creata illegalmente: la tassa di inattività (5 PLN) è viene addebitato anche (e in sostanza) quando la carta è nel periodo negativo (!!!), quando non si possono effettuare chiamate e mandare SMS, cioè quando non si possono svolgere attività basilari, quindi verrà addebitata una multa, e così ogni volta al mese fino alla completa liquidazione del conto o fino alla disattivazione del numero dopo un anno (se ci sono abbastanza soldi) – durante questo periodo non è possibile chiamare o inviare SMS!!!

Imporre una penale di 5 PLN non porta all’uscita dal periodo passivo e al ripristino del periodo attivo (!!!), cioè nel periodo successivo è ancora possibile chiamare o inviare un SMS, quindi la penalità verrà nuovamente imposta, e così via fino alla cancellazione dell’account o alla disattivazione del numero dopo le 24:00 in questi periodi successivi – in questo periodo, come ho scritto, non è sempre possibile chiamare o inviare messaggi!!!

Un altro problema è la mancanza di regolamenti. Come ha scritto un membro del forum, KC-Carlos (utilizza la tariffa Play Prepagata 3.0), non esistono regolamentazioni per i pacchetti legati alla nuova tariffa Minuti illimitati per tutti – 15 PLN/mese, SMS illimitati per tutti: 10 PLN al mese, Pacchetti Internet 0,5 GB, 1 GB, 5 GB (e raddoppiato dopo aver compilato Play24), Un anno di validità del conto per 60 PLN. A loro volta, altri regolamenti sulle promozioni più vecchi Non tengono affatto conto dell’ultima tariffache termina con Play na 2.1 del 2018.

Immigrazione? Preferibilmente ovunque!

Andiamo avanti. Un altro problema notato dai lettori di TELEPOLIS.PL e dai membri del forum è il trasferimento delle norme di migrazione (anche silenziosamente) per diverse offerte prepagate all’Archivio Play. Hanno subito questa sorte i seguenti documenti:

Come ha scritto KC-KARLOS nel nostro forum, Dal 25 luglio 2024 non sarà più possibile passare a Play Prepaid 2.1, Play Prepaid 2.0 e Play Energy. Garrickt ha aggiunto:

La possibilità di migrazione ad altre tariffe Play è stata improvvisamente e senza preavviso bloccata il 23 luglio, tutte le norme sono rimaste disponibili per diversi giorni nella sezione “Regolamenti”, e ancora oggi sul sito Play sono presenti informazioni sulla possibilità di migrazione ad altre tariffe Play. tariffe, oltre alle informazioni fornite.

La possibilità di migrazione tramite codice e tramite Play24 era garantita dalla normativa, ma Play ha smesso di adempiere a questo obbligo improvvisamente e senza preavviso il 23 luglio (i codici restituivano errori, il sito Play24 restituiva errori, l’applicazione mostrava solo la tariffa PnK30).

Nei regolamenti sulla migrazione, Play ha scritto che i regolamenti sono in vigore fino a nuovo avviso e informeranno sulla possibile cancellazione – tuttavia, Play non l’ha ancora fatto, ma dal 23 luglio, come ho scritto, ha improvvisamente bloccato la migrazione ad altre tariffe con un codice e tramite Play24, ovvero i metodi previsti dalla normativa sull’immigrazione.

Ad un certo punto è apparso su Play Normative sulla migrazione “Passa da Play a Prepagato 3.0”.. Tuttavia, mancava anche lui Data di entrata in vigoredove invece vedi “xxx”. Ogni tanto appare anche un nome di tariffa diverso – Gioca sulla carta OdNowa (Invece di giocare sulla carta 3.0). Il resto non ha più molta importanza, perché Anche questi regolamenti sono stati archiviati.

Come nota giustamente Garrickt, Attualmente non sono presenti norme per il passaggio ad alcuna tariffa Play nella sezione Normativa (Sulla carta – ndr).

L’ultimo è stato pubblicato da Play Nuova versione delle norme sull’immigrazione “cambia il gameplay in prepagato 3.0”che ha rimosso gli errori riscontrati nella versione precedente. Ma le nuove norme prevedono che… Applicabile Dal 21/06/2024 pag. Pertanto, come hanno scritto alcuni commentatori, Play pubblica documenti utilizzando Date retrospettive. Tuttavia, non sono un avvocato per dire se ciò sia possibile Sembra molto brutto.

Che ne dici di giocare?

Ho rivolto le mie domande in merito alla polemica sull’attuale offerta prepagata Play all’ufficio stampa dell’operatore viola. La breve risposta ricevuta lo chiarisce Il regolamento della mostra verrà aggiornato. Inoltre, le preoccupazioni dei lettori/utenti del forum sono state confermate: Dal 30 luglio 2024 è possibile solo la migrazione a Play Prepaid 3.0 (Se soggiorniamo in modalità prepagata).

I termini e le condizioni delle nostre offerte sono aggiornati. I pacchetti visibili nell’applicazione Play24 sono disponibili alla tariffa specificata e puoi acquistarli e utilizzarli ai prezzi visibili.

Dal 30 luglio è possibile passare dall’offerta solo prepagata alla tariffa Play na Kartę 3.0, tramite qualsiasi canale. Puoi modificare la tariffa utilizzando il codice USSD, nell’applicazione Play24, nel punto vendita o sulla hotline Play.

– Philippe Chéro di Play ha dichiarato alla redazione di TELEPOLIS.PL

Vorrei concludere con le parole che ho ricevuto da Garrickt:

Ci sono alcune questioni più importanti legate a tutto questo, ma non ho più voglia di scriverne. Nel complesso, è una cosa incredibile quella che Play ha fatto dal 23 luglio e continua ancora oggi.

sembra: Il gioco espande la rete. Il record è stato battuto a luglio



sembra: Play offre più carte SIM. E anche su Virgin Mobile

Fonte immagine: Marian Szotiak / Telepolis.pl

Fonte del testo: gioco, lavoro proprio