Gerusalemme. Il ministro israeliano ha scatenato una tempesta. Interagiscono, tra gli altri: USA

Diverse decine di residenti israeliani guidati dal ministro ultraconservatore della Sicurezza interna Itamarim ben Gwirim, L’ho fatto martedì Monte del Tempio a GerusalemmePer festeggiare Tessa PO – Giorno della memoria della distruzione Il Primo e il Secondo Tempio di Gerusalemme.

Pregando ad alta voce, i fedeli hanno infranto le restrizioni di comportamento della polizia in un luogo di eccezionale importanza sia per gli ebrei che per i musulmani.

Nonostante la chiara opposizione e le critiche del governo israeliano, lo ha affermato Ben Guerr “La sua politica consente tali pratiche”.. Inoltre, ha chiesto che fosse parcheggiata vicino alla Moschea di Al-Aqsa e alla Cupola della Roccia “Costringendo Hamas a inginocchiarsi”. Hanno gridato: “Dobbiamo vincere questa guerra!”

Ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu Ha rilasciato una dichiarazione in esso Ha condannato l’incidente di martedì. “La politica nei confronti del Monte del Tempio è gestita dal governo e dal Primo Ministro. Sul Monte del Tempio Non c’è spazio per alcuna politica speciale per nessun ministro in particolare “Né il Segretario per la Sicurezza Nazionale né nessun altro”, ha scritto. Ha descritto il comportamento di Ben Guir come una deviazione dallo status quo in questo sito di Gerusalemme.

Il politico ha risposto alla dichiarazione con il suo messaggio, in cui ha affermato che il Monte del Tempio è “un territorio sovrano di… La capitale dello Stato di Israele“La politica del Segretario per la Sicurezza Nazionale è quella di consentire agli ebrei la libertà religiosa in tutti i luoghi, compreso il Monte del Tempio”.

Lo ha suggerito anche lui L’incidente di martedì non sarà l’ultimo. “Non esiste alcuna legge che consenta la discriminazione razziale contro gli ebrei sul Monte del Tempio o in qualsiasi altra parte di Israele”, ha scritto.

Ben Gever è oggetto di dure critiche da parte delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e dei conservatori israeliani

Viceportavoce delle Nazioni Unite Farhan ha ragione Classificare l’incidente come: “Eccessivamente provocatorio”. In un comunicato ha sottolineato che la moschea di Al-Aqsa è un tempio che dovrebbe essere lasciato alle autorità religiose responsabili e “a loro stesse”.

A questo proposito è intervenuto anche il portavoce del Dipartimento di Stato americano. Vedant Patil. Ha sottolineato che gli Stati Uniti sostengono il mantenimento dello “status quo storico” e qualsiasi azione che minacci la sua esistenza “inaccettabile” Agiscono contro l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Palestina, “che consideriamo decisivo e su cui stiamo lavorando”.

Vicepresidente della Commissione Europea Giuseppe Burrell Ha scritto sul sito webUnione Europea Condanna fermamente le provocazioni del ministro israeliano Ben Gever.

Il comportamento di Itamar ben Gevir è stato accolto con insoddisfazione Critiche ai leader arabi. I rappresentanti, tra gli altri, hanno espresso la loro indignazione. Egitto, Giordania e Palestina. Ma anche politici e politici conservatori hanno avuto parole amare nei confronti del ministro Rappresentanti della coalizione di governo.

Inoltre, il leader dell’opposizione Yair Lapid Ha descritto l’incidente come un elemento della “campagna elettorale” di Ben Gever e ha osservato che il suo comportamento “minaccia la vita dei cittadini israeliani e la vita dei nostri soldati e poliziotti”. “SÌ Un gruppo di estremisti irresponsabili “Al governo sta cercando di trascinare Israele in una guerra regionale globale”.

Il Monte del Tempio è fondamentale per l’Islam e l’Ebraismo

I commentatori attirano l’attenzione su questo La polizia non ha risposto all’incidente avvenuto sul Monte del Tempio. Sebbene l’incidente costituisse una chiara violazione delle norme, i servizi limitavano a 50 il numero di persone che potevano visitare il sito contemporaneamente.

Corrispondente del quotidiano Haaretz Josh Brenner Ha sottolineato che la lentezza della polizia è il risultato delle paure dei leader La possibilità che Ben Guerr influenzi le loro promozioni. Ha affermato che la polizia era “nelle sue mani”.

Monte del Tempio (chiamato la collina nella Bibbia Moriah) l Uno dei luoghi di culto più importanti sia per gli ebrei che per i musulmani. La prima menziona l’antico Tempio di Gerusalemme che lì si trovava, dove era custodita l’Arca dell’Alleanza. Altri credono che l’ascensione di Maometto al cielo sia avvenuta lì.

I musulmani pregano Moschea Al-Aqsa E si chiama santuario Cupola della Roccia Questi luoghi sono i luoghi di culto più importanti per il popolo islamico dopo La Mecca e Medina.

Secondo lo status quo ufficiale stabilito da Israele, i musulmani possono – con alcune restrizioni – Fai un pellegrinaggio al Monte del Tempio. Gli ebrei possono visitarli in determinati orari. Devono anche utilizzare un cancello specifico per entrare. Possono spostarsi intorno alla collina solo lungo un percorso designato, accompagnati dalla polizia. Non dovrebbero nemmeno pregare lìTuttavia, come riportato dal Times of Israel, la polizia ha recentemente allentato le restrizioni, consentendo ai pellegrini di “pregare in silenzio”.

Chi è Itamar Ben Guer?

Itamar Ben Goer (48 anni) è ministro della Sicurezza interna dal dicembre 2022. È anche membro del governo e leader. Il Jewish Power Party di estrema destra – Il gruppo sostiene l’annessione della Cisgiordania occupata da Israele. Ben Guer dichiara apertamente il suo desiderio di deportare dal Paese i cittadini “traditori”, che vede in coloro che definiscono i soldati israeliani criminali di guerra.

Nel 2021, ha suscitato grandi polemiche quando è stato accusato di aver puntato una pistola contro le guardie di sicurezza arabe che gli chiedevano di spostare in modo errato la sua auto parcheggiata. Fu inclusa la forza ebraica, guidata da Itamar ben Gevir La trentasettesima coalizione di governo di IsraeleChe, oltre al blocco del ministro della Sicurezza interna, comprende anche il Likud, lo Shas, il giudaismo della Torah unita, il sionismo religioso e il Noam.

